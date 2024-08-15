Почему появляются жировики и как их вылечить? Ответил хирург

Жировики, или липомы, – это довольно распространенное явление, мягкие, подвижные образования, обычно имеющие размеры от горошинки до грецкого ореха, могут появляться под кожей на различных участках тела.
Жировики, или липомы, – это довольно распространенное явление, мягкие, подвижные образования, обычно имеющие размеры от горошинки до грецкого ореха, могут появляться под кожей на различных участках тела.
Александр Шнайдер, врач-хирург медицинского центра «Нордин»:
Это образования из жировой ткани. Почему появляются? Толком еще не могут понять. Считают что это генетическая предрасположенность к заболеванию, есть такое понятие как семейный липоматоз, когда у родителей и детей появляются множественные липомы по телу. Жировая ткань разрастается, если человек худеет, она не меняется в размерах. Если полнеет, она тоже не меняется.
Сам по себе жировик обычно безвреден и не вызывает болезненных ощущений. Тем не менее, в некоторых случаях он может достигать больших размеров, вызывать дискомфорт при давлении на него или ущемлении нервов в окружающих тканях. В таких ситуациях рекомендуется обратиться к хирургу для оценки состояния и принятия решения о дальнейших шагах.
Александр Шнайдер:
Сами липомы чаще всего появляются там, где жировая ткань есть. На руках, реже – на спине и животе, реже всего на голове. В области лба, на лице могут вырасти. Если липомы будут расти в зонах, где сосудисто-нервные пучки проходят (на шее, на руках в области локтевых сгибов), могут вызвать сдавливание этих нервов, сосудов.
Для диагностики жировика врач обычно проводит осмотр и пальпацию образования, а также может назначить ультразвуковое исследование для уточнения его структуры и размеров. В большинстве случаев жировики не требуют лечения, особенно если они не вызывают дискомфорта. Однако в некоторых ситуациях может потребоваться удаление жировика, особенно если он мешает нормальной жизнедеятельности человека.
Александр Шнайдер:
Сама по себе липома безвредна. Она может навредить только если растет в опасной зоне или она больших размеров и быстро растет. Липомы могут прорасти в мышечные ткани, могут прорасти между связками, даже между ребрами, если на грудной клетке где-то растет. Такие липомы желательно убирать, потому что они глубоко могут зайти. Если липома маленькая, не представляет сильного дискомфорта человеку, быстро не растет, то с ними можно жить всю жизнь и не обращать на них внимание.
Важно помнить, что самолечение жировиков, в том числе попытки их выдавливания или прокалывания, могут привести к осложнениям и инфекциям.
Александр Шнайдер:
Если человека это беспокоит внешне, если быстро увеличивается в размерах, если образование больших размеров и может навредить человеку, сдавив органы, сосуды. Операция проходит в амбулаторных условиях под местной анестезией. Хирург удаляет, зашивает рану, повязки с антисептиками. Перевязки в зависимости от локализации от 7 до 14 дней, потом снимаются швы. Проходит легко, как правило, без осложнений, люди быстро выздоравливают.
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