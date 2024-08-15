Почему появляются жировики и как их вылечить? Ответил хирург

Жировики, или липомы, – это довольно распространенное явление, мягкие, подвижные образования, обычно имеющие размеры от горошинки до грецкого ореха, могут появляться под кожей на различных участках тела.

Александр Шнайдер, врач-хирург медицинского центра «Нордин»:

Это образования из жировой ткани. Почему появляются? Толком еще не могут понять. Считают что это генетическая предрасположенность к заболеванию, есть такое понятие как семейный липоматоз, когда у родителей и детей появляются множественные липомы по телу. Жировая ткань разрастается, если человек худеет, она не меняется в размерах. Если полнеет, она тоже не меняется.

Сам по себе жировик обычно безвреден и не вызывает болезненных ощущений. Тем не менее, в некоторых случаях он может достигать больших размеров, вызывать дискомфорт при давлении на него или ущемлении нервов в окружающих тканях. В таких ситуациях рекомендуется обратиться к хирургу для оценки состояния и принятия решения о дальнейших шагах.

Александр Шнайдер:

Сами липомы чаще всего появляются там, где жировая ткань есть. На руках, реже – на спине и животе, реже всего на голове. В области лба, на лице могут вырасти. Если липомы будут расти в зонах, где сосудисто-нервные пучки проходят (на шее, на руках в области локтевых сгибов), могут вызвать сдавливание этих нервов, сосудов.