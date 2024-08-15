Каким заболеваниям подвержен височно-нижнечелюстной сустав? Рассказываем об УЗИ-диагностике

Ультразвуковое исследование височно-нижнечелюстных суставов – это новейший метод диагностики, который позволяет оценить состояние суставов, мягких тканей и структур, окружающих данную область. В этом виде исследования используются ультразвуковые волны, которые проникают в ткани и создают детальное изображение в реальном времени на экране ультразвукового аппарата.

Елена Дорофеева, врач ультразвуковой диагностики клиники «Мерси»:

Височно-нижнечелюстной сустав – это парный сустав, соединяющий нижнюю челюсть с основанием черепа. Он состоит из двух изолированных совместно функционирующих костных структур, это головки нижней челюсти и нижнечелюстной ямки височной кости.

Данное исследование проводится с целью выявления различных патологий, связанных с височно-нижнечелюстными суставами, таких как воспалительные процессы, травмы, деформации или дисфункции. Ультразвуковое исследование позволяет оценить степень изменений в суставах, выявить наличие образований, а также оценить плотность и структуру тканей.

Елена Дорофеева:

В результате травм, неправильного ортодонтического, ортопедического лечения, воспалительных заболеваний, нарушения прикуса и других заболеваний может развиваться дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Какие могут быть показания для ультразвуковой диагностики височно-нижнечелюстного сустава? Это болезненность при открытии, закрытии рта, при пережевывании пищи, ограничения при открытии рта, неприятные ощущения в области сустава, хруст, щелчки, травмы нижней челюсти, стираемость зубов, скрежет зубами.

Уникальность ультразвукового исследования заключается в его безопасности, отсутствии излучения и боли для пациента. Кроме того, данный метод позволяет получить высококачественное изображение суставов и окружающих тканей, что обеспечивает точную диагностику и планирование дальнейших медицинских мероприятий.

Елена Дорофеева:

Если человек жалуется на головные боли и головокружения, иногда он даже не может подозревать, что причиной может быть дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Также этот метод исследования может использоваться при ортопедическом или ортодонтическом лечении. Эта патология мультидисциплинарная. В лечении нужно участие нескольких специалистов, это могут быть невролог, стоматолог, ревматолог, лор-врач или врач-ортопед.