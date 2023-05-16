Юные артисты из Мурманска показали в Минске спектакль «Дети военного Мурмана»

Сотрудничество в области театрального искусства, кинематографии и другие совместные проекты. В Минск прибыла делегация из города-побратима Мурманска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Прошла встреча с представителями сферы культуры. Для гостей организованы экскурсии и поездки по достопримечательностям столицы. Кроме того, запланированы встречи с начинающими белорусскими кинематографистами, студентами и артистами. А на сцене ТЮЗа юные актеры Детской театральной школы из Мурманска показали известную постановку «Дети военного Мурмана».

Вера Полякова-Макей, директор Белорусского государственного академического театра юного зрителя, заслуженная артистка Беларуси:

Я очень счастлива и рада, что сейчас, уже с 14 мая, эти ребята вместе со своим руководством гостят у нас в городе Минске. Это их первая поездка в Беларусь. И мы сделали все, чтобы они увидели Минск во всей красе, таким, каким любим его мы. Я очень рада, что именно в Минске театр юного зрителя первым захватил эту инициативу и первым привез театральных деятелей, пускай юных, в нашу страну, в нашу столицу, чтобы дальше уже продолжать серьезное сотрудничество в области театрального искусства.

Светлана Асташенкова, директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Мурманска «Детская театральная школа» (Россия):

Когда мы начали общаться с горожанами, мы поняли, что здесь настолько радушный народ, настолько быстро реагирующий на наши вопросы, очень участливый. То есть впечатления потрясающие: и от города, и от людей.