Новые сорта картофеля оценивает лично Президент. Над чем работают белорусские семеноводы?

Новости Беларуси. Аграрии страны подходят к завершению весенне-полевых работ. Главная задача – уложиться в агротехнические сроки – практически выполнена. Остались незначительные площади, которые в ближайшее время будут засеяны. Так, картофель уже посажен почти на 90 % отведенных под эту культуру площадях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему продолжит Виктор Пралич.

Это земли Витебского зонального института сельского хозяйства. Техника в полях здесь с самого утра. Торопятся уложиться в агротехнические сроки. Ведь в этом году, к примеру, к посадке картофеля приступили на пять дней позже. Сдерживали неблагоприятные погодные условия – майские заморозки. Ждали, пока созреет земля.

Виктор Пралич, корреспондент:

На этих полях сажают сорт отечественной селекции «манифест». Под него отвели самые большие площади – 25 гектаров. Картофель популярный. Хорошо зарекомендовал себя в капризных климатических условиях севера страны. Механизатор Виктор Козлов уже 10-ю весну подряд вносит свой вклад в продовольственную безопасность страны. Сегодня работает с картофелесажалкой. Хотя бывает, что за смену приходится по несколько раз перецеплять сельхозагрегаты, признается аграрий. Сейчас все силы брошены на посадку второго хлеба. Подробности.

В прошлом году аграрии Витебской области смогли похвастаться высокой урожайностью картофеля. Почти 500 центнеров с гектара. Это лучший результат в стране. Большая подготовительная работа проделана и в этом сезоне агрономической службой. Потому планку снижать не намерены.

«Палац», «нара», «мастак», «крок». Белорусские семеноводы чуть ли не каждый агросезон начинают с премьеры – презентации сортов. Чтобы удивить новинкой, на разработку уходят годы кропотливой работы. От пробирки до рекордной урожайности. Немаловажны и вкусовые качества. Не забывают совершенствовать и классические сорта. Ведь когда-то и они были новинкой.