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Новые сорта картофеля оценивает лично Президент. Над чем работают белорусские семеноводы?

16 мая 2023 20:13
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Новости Беларуси. Аграрии страны подходят к завершению весенне-полевых работ. Главная задача – уложиться в агротехнические сроки – практически выполнена. Остались незначительные площади, которые в ближайшее время будут засеяны. Так, картофель уже посажен почти на 90 % отведенных под эту культуру площадях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Тему продолжит Виктор Пралич.  

Новые сорта картофеля оценивает лично Президент. Над чем работают белорусские семеноводы?-1

Это земли Витебского зонального института сельского хозяйства. Техника в полях здесь с самого утра. Торопятся уложиться в агротехнические сроки. Ведь в этом году, к примеру, к посадке картофеля приступили на пять дней позже. Сдерживали неблагоприятные погодные условия – майские заморозки. Ждали, пока созреет земля.  

Новые сорта картофеля оценивает лично Президент. Над чем работают белорусские семеноводы?-4

Виктор Пралич, корреспондент:  
На этих полях сажают сорт отечественной селекции «манифест». Под него отвели самые большие площади – 25 гектаров. Картофель популярный. Хорошо зарекомендовал себя в капризных климатических условиях севера страны.  

Механизатор Виктор Козлов уже 10-ю весну подряд вносит свой вклад в продовольственную безопасность страны. Сегодня работает с картофелесажалкой. Хотя бывает, что за смену приходится по несколько раз перецеплять сельхозагрегаты, признается аграрий. Сейчас все силы брошены на посадку второго хлеба. Подробности.  

Новые сорта картофеля оценивает лично Президент. Над чем работают белорусские семеноводы?-7

В прошлом году аграрии Витебской области смогли похвастаться высокой урожайностью картофеля. Почти 500 центнеров с гектара. Это лучший результат в стране. Большая подготовительная работа проделана и в этом сезоне агрономической службой. Потому планку снижать не намерены.  

Новые сорта картофеля оценивает лично Президент. Над чем работают белорусские семеноводы?-10

«Палац», «нара», «мастак», «крок». Белорусские семеноводы чуть ли не каждый агросезон начинают с премьеры – презентации сортов. Чтобы удивить новинкой, на разработку уходят годы кропотливой работы. От пробирки до рекордной урожайности. Немаловажны и вкусовые качества. Не забывают совершенствовать и классические сорта. Ведь когда-то и они были новинкой.  

Новые сорта картофеля оценивает лично Президент. Над чем работают белорусские семеноводы?-13

Олег Равбис, ученый секретарь Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси:  
Мы выращиваем картофель, полученный методом ускоренного размножения в лабораторных условиях. Методика существует для того, чтобы картофель не поражался рядом опасных болезней и вирусов и последующие поколения, которые будут размножаться, были устойчивыми и не пораженными этими же инфекциями. Служит это для того, чтобы население и производители, крупные хозяйства, получали качественный семенной материал.  

Отечественные разработки белорусских ученых оценивает лично Президент, экспериментируя с новинками у себя на полях. Прежде чем сорт, что называется, пойдет в массовое производство. Картошка – уже давно визитная карточка нашей страны.   А еще колоритный и сугубо белорусский подарок лидерам зарубежных стран. «Манифестом», к примеру, угощали российского лидера Владимира Путина.  

# Сельское хозяйство # общество # Виктор Пралич # Олег Равбис # Александр Лукашенко # Фотофакт

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