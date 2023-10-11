Юлия Славянская: мы потеряли веру, сплочённость. Господь посылает нам напасти, чтобы объединить

Григорий Азаренок, СТВ: Юлия, вы осмысляете то, что происходит сейчас, в том числе и в зоне специальной военной операции, в ваших песнях, в ваших клипах, в вашем творчестве. Вот сейчас новый конфликт вспыхнул на Ближнем Востоке. Удалось ли ответить на этот лермонтовский вопрос: о, человек, один воюет он, зачем?

Юлия Славянская, исполнительница духовно-патриотических песен, композитор:

Знаете, все эти конфликты, которые происходят, наверное, происходят от того, что потеряли мы веру. Например, в нашей стране, я все-таки думаю, что убийство царской семьи, которое было – вот это потом сказалось и до сих пор сказывается. Вот эти беды, которые происходят и в России, это не просто так, это мы расплачиваемся за какие-то свои деяния. Мне кажется, что когда происходит упадок веры, падает культура. И выходят какие-то человеческие более какие-то низменные, животные инстинкты, страсти, грехи. И, наверное, Господь так делает, что мы, забывая, идем за благами, даже вот то, что сейчас произошло, например...

Я, конечно, не политик, я сразу предупреждаю. Я плохо разбираюсь в политике. Конечно, я хочу узнавать новости, понимать, кому сейчас плохо, за кого молиться, что вот происходит в стране. Я стараюсь, пытаюсь. Но как говорил мой покойный духовный отец протоиерей Сергий: «Юлечка, пой о любви, о добре, о мире, не пой политических песен». Но я, к сожалению, совсем не смогла остаться совсем в стороне. И у меня песни есть, которые посвящены войне. Но я думаю, это от того, что мы не сплоченные. Мы потеряли веру, крепкую веру. И, наверное, Господь, чтобы как-то нас всех объединить, встряхнуть, посылает нам такие вот напасти.

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