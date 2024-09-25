«Марафон единства» продолжает шествие по стране – первым участников фестиваля встретит Молодечно
Общенациональный проект «Марафон единства», старт которому дал Президент Беларуси 17 сентября, продолжит шествие по стране и охватит все регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Брест, Барановичи, Гомель, Витебск, Бобруйск – пока в маршруте 13 остановок. Первым участников культурно-просветительского фестиваля встретит Молодечно. Мероприятия форума пройдут – 11 и 12 октября. Какая программа?
Выступят лучшие творческие коллективы, пройдут встречи со знаменитыми людьми, не обойдется без молодежных дискуссии о волнующих общество вопросах, а также уникальные выставки и масштабный финальный концерт. Запланировано множество ярких событий. Идея «Марафона единства» принадлежит Александру Лукашенко. Премьерный концерт впечатлил всю страну. Под сводами «Минск-Арены» свои таланты продемонстрировали известные белорусские исполнители, а также творческие коллективы со всей республики. Авторство всех музыкальных номеров принадлежит нашим соотечественникам.
На сцене были представлены различные творческие жанры – от народных мотивов до драматических произведений. Публика с восторгом принимала артистов. Представленные произведения нашли отклик в сердцах зрителей.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Концерт очень понравился зрителю. Логичное и естественное продолжение. И у главы государства огромное желание, и у всех нас, у организаторов, чтобы этот концерт, конечно, где-то в трансформированном, адаптированном виде увидела вся страна.
Итак, в каждом из городов марафон остановится на два дня. Завершать программу форума будет концерт. Его содержание не оставит равнодушным никого – уверяют организаторы. Впрочем, интрига сохраняется. В сценарные планы могут вноситься дополнения.
Анна Лукашенко, руководитель рабочей группы по подготовке акции «Марафон Единства»:
В настоящее время у нас сверстана программа, у нас есть график и мы понимаем наполнение этого графика. Но мы ждем от регионов их предложений по активностям, которые они хотели бы включить от себя.
Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Коллективы подобраны, безусловно. У нас есть четко сверстанные сценарные планы. Они обсуждаются регулярно. Мы сверяем позиции с нашими коллегами, с теми, кто принимает участие в формировании данной программы.
К этому марафону шли не один месяц. Проект вырос из республиканского фестиваля «Беларусь – моя песня», который объединил серию отчетных концертов от каждого региона страны. В большом зале Дворца Республики мастера искусств продемонстрировали разнообразие творческих номеров и, конечно, широту белорусской души. Высокий художественный уровень выступлений отметил глава государства. Так и родилась идея собрать в один проект лучшие задумки.