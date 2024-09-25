«Марафон единства» продолжает шествие по стране – первым участников фестиваля встретит Молодечно

Общенациональный проект «Марафон единства», старт которому дал Президент Беларуси 17 сентября, продолжит шествие по стране и охватит все регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Брест, Барановичи, Гомель, Витебск, Бобруйск – пока в маршруте 13 остановок. Первым участников культурно-просветительского фестиваля встретит Молодечно. Мероприятия форума пройдут – 11 и 12 октября. Какая программа?

Выступят лучшие творческие коллективы, пройдут встречи со знаменитыми людьми, не обойдется без молодежных дискуссии о волнующих общество вопросах, а также уникальные выставки и масштабный финальный концерт. Запланировано множество ярких событий. Идея «Марафона единства» принадлежит Александру Лукашенко. Премьерный концерт впечатлил всю страну. Под сводами «Минск-Арены» свои таланты продемонстрировали известные белорусские исполнители, а также творческие коллективы со всей республики. Авторство всех музыкальных номеров принадлежит нашим соотечественникам.

На сцене были представлены различные творческие жанры – от народных мотивов до драматических произведений. Публика с восторгом принимала артистов. Представленные произведения нашли отклик в сердцах зрителей.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Концерт очень понравился зрителю. Логичное и естественное продолжение. И у главы государства огромное желание, и у всех нас, у организаторов, чтобы этот концерт, конечно, где-то в трансформированном, адаптированном виде увидела вся страна. Итак, в каждом из городов марафон остановится на два дня. Завершать программу форума будет концерт. Его содержание не оставит равнодушным никого – уверяют организаторы. Впрочем, интрига сохраняется. В сценарные планы могут вноситься дополнения.

Анна Лукашенко, руководитель рабочей группы по подготовке акции «Марафон Единства»:

В настоящее время у нас сверстана программа, у нас есть график и мы понимаем наполнение этого графика. Но мы ждем от регионов их предложений по активностям, которые они хотели бы включить от себя.