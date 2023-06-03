Юлия Авхукова: контроль в системе здравоохранения будет продолжен, особенно в сельской местности

Новости Беларуси. Контроль за выполнением распоряжения Президента о повышении эффективности системы здравоохранения будет самый серьезный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Навести порядок в отрасли и решить все накопившиеся вопросы предстоит до конца года. Документ – прямое руководство к действию для всей вертикали, и не только в здравоохранении.

Согласно распоряжению, медпомощь должна быть качественной как для жителей крупных городов, так и села. Что касается местных органов власти, именно на них ложится ответственность за то, в каком состоянии находятся медучреждения. Также глава государства поручил пересмотреть ряд нормативных документов. Как было выявлено мониторинговой группой, протоколы оказания помощи по основным заболеваниям во многих (в первую очередь районных больницах) либо отсутствуют, либо не пересматривались более пяти лет. Остро стоит также вопрос очередей на сложные операции и диагностику ряда заболеваний.

Юлия Авхукова, начальник главного управления комитета Государственного контроля Беларуси:

Контроль в системе здравоохранения будет продолжен. Особенно он будет усилен за работой учреждений здравоохранения в сельской местности. Я хочу отметить, что работа по устранению выявленных нарушений уже проводится. Например, в Могилевской области в Белыничском районе уже налажено проведение скрининга на иммунографию – очередь снизилась в два раза, также в Рогачевском районе увеличили интенсивность работы МРТ – теперь он работает 24 на 7, и тоже очередь снизилась в два раза. В поликлиниках города Минска было установлено неправильное определение времени работы врачей-терапевтов – нарушение устранено, и практически на 20 % увеличился прием граждан.