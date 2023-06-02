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«Справлюсь с этой женщиной». Как наладить отношения, если дочь ревнует отца к новой жене?

02 июня 2023 20:47
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Каждый из нас еще в детстве сталкивался с историями взаимоотношений между приемными детьми и родителями – это были те самые сказки, в которых существовала мачеха, падчерица или пасынок. Тема вечная, но, к сожалению, в нашем обществе она получила ярлык противостояния. В то же время быть мамой трудно, но мачехой – еще труднее. По собственной воле никто не хочет ею стать, но иногда приходится. О сложностях, которые могут возникнуть при общении с детьми от предыдущего брака, и о том, как их избежать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Интересует мнение, если в ситуации, например, дочь ревнует папу к его новой жене? Они проживают вместе, она делает папе замечание, когда он целуется с этой неродной для нее женщиной. Папе как быть в этой ситуации? Он начинает подыгрывать дочери, рушатся взаимоотношения с супругой. Как быть: правильно поговорить, объяснить своей дочери, что эти отношения тоже для нее являются хорошим примером, наверное, для будущей жизни?

«Справлюсь с этой женщиной». Как наладить отношения, если дочь ревнует отца к новой жене?-1

Юлия Коляго, старший преподаватель института повышения квалификации БГПУ им. М. Танка, практический психолог:
Сложные очень ситуации. Правда, я в практике с ними сталкивалась. Очень часто сталкивалась с такими отношениями, когда дочери начинают ревновать отцов. Здесь скорее стоит задаться вопросом: свое ли место занимает дочка в этой системе, является ли она действительно ребенком или давно стала, как мы говорим, таким символическим партнером? Почему она конкурирует с этой женщиной, за какую роль? Ведь женщина, которая пришла в семью, никогда не сможет стать дочерью. Так же как и дочь, если мы говорим про здоровые, хорошие отношения, не станет женой своего отца. Бывает так, что девочки конкурируют в иллюзии, что если я сейчас справлюсь с этой женщиной, то наконец-то вернётся моя мама. Здесь тоже стоит разговаривать с ребенком и скорее ставить точки над i – будут ли возможны эти отношения или не будут.

«Справлюсь с этой женщиной». Как наладить отношения, если дочь ревнует отца к новой жене?-4

Юлия Коляго:
Также с дочерью хорошо проговорить о том, о чем мы говорим даже с родными детьми. Ведь, помните, многие дети, когда растут, могут приходить к папе либо маме и начинать с ними такую торговлю, говорить: «Мама, ты кого любишь больше – меня или папу? Папа, ты кого больше любишь – меня или маму?» Здесь не бывает знака равенства, не может быть этой конкуренции. Здесь скорее объяснение родителя про то, что тебя я люблю, если мы говорим со стороны отца, как дочь, и эта любовь совсем другая. Эту женщину я люблю как свою жену, и это другая любовь. Тогда стоит поговорить, как, может быть, дочка понимала, что ей уделяют внимание и время. Может быть, разговор такой негласный, через конкуренцию именно о том, что ты не даешь мне внимания и времени, удели его мне. Как она будет об этом знать?

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# Дети и родители # общество # Сергей Парчевский # Фотофакт

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