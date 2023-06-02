«Справлюсь с этой женщиной». Как наладить отношения, если дочь ревнует отца к новой жене?

Каждый из нас еще в детстве сталкивался с историями взаимоотношений между приемными детьми и родителями – это были те самые сказки, в которых существовала мачеха, падчерица или пасынок. Тема вечная, но, к сожалению, в нашем обществе она получила ярлык противостояния. В то же время быть мамой трудно, но мачехой – еще труднее. По собственной воле никто не хочет ею стать, но иногда приходится. О сложностях, которые могут возникнуть при общении с детьми от предыдущего брака, и о том, как их избежать, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Интересует мнение, если в ситуации, например, дочь ревнует папу к его новой жене? Они проживают вместе, она делает папе замечание, когда он целуется с этой неродной для нее женщиной. Папе как быть в этой ситуации? Он начинает подыгрывать дочери, рушатся взаимоотношения с супругой. Как быть: правильно поговорить, объяснить своей дочери, что эти отношения тоже для нее являются хорошим примером, наверное, для будущей жизни?

Юлия Коляго, старший преподаватель института повышения квалификации БГПУ им. М. Танка, практический психолог:

Сложные очень ситуации. Правда, я в практике с ними сталкивалась. Очень часто сталкивалась с такими отношениями, когда дочери начинают ревновать отцов. Здесь скорее стоит задаться вопросом: свое ли место занимает дочка в этой системе, является ли она действительно ребенком или давно стала, как мы говорим, таким символическим партнером? Почему она конкурирует с этой женщиной, за какую роль? Ведь женщина, которая пришла в семью, никогда не сможет стать дочерью. Так же как и дочь, если мы говорим про здоровые, хорошие отношения, не станет женой своего отца. Бывает так, что девочки конкурируют в иллюзии, что если я сейчас справлюсь с этой женщиной, то наконец-то вернётся моя мама. Здесь тоже стоит разговаривать с ребенком и скорее ставить точки над i – будут ли возможны эти отношения или не будут.