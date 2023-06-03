Забег, показ «Роднае-моднае» и концерт. Чем удивят гостей на фестивале «Вытокi. Крок да Алiмпу» в Барановичах?

Новости Беларуси. Грандиозный спортивный праздник, олимпийский квиз, показ «Роднае-моднае», а также много подарков. Все это ждет сегодня, 3 июня, гостей масштабного проекта «Вытокі. Крок да Алімпу». Сегодня он в Баранавичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральной площадкой фестиваля определена площадь Ленина. Ну а прежде чем направиться туда для участия в конкурсах, чтобы проверить свои возможности в различных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы, можно стартовать в олимпийском забеге. Он проводится для ребят, которым еще не исполнилось 10 лет. Впрочем, программа заинтересует людей самых разных возрастов. Фестиваль завершится гала-концертом с участием популярных артистов белорусской эстрады, красочным фейерверком и дискотекой.