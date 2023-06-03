В Жодино и Шклове полностью переведут городской общественный транспорт на электрический

Новости Беларуси. Об экологических трендах в Беларуси. Общественный транспорт двух городов полностью переведут на электрический, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проекты реализуются в Жодино и Шклове по поручению правительства. Завершить их планируется к 2026 году.

Сейчас задача Министерства энергетики – выполнить работу по реконструкции электросетей, чтобы обеспечить необходимые мощности для зарядных станций для электротранспорта. В целом число электромобилей на дорогах страны увеличилось. Только за последние два года в нашу страну ввезено 13 тысяч электрокаров. Отмечается и рост объемов потребления электроэнергии зарядными станциями для электротранспорта. В 2022 году этот показатель увеличился более чем на треть по сравнению с 2021 годом.

Андрей Котик, заместитель генерального директора предприятия «Белоруснефть»: К концу 2030 года по всей стране будет установлено 85 супербыстрых зарядных комплексов, что позволит обеспечить рост электромобилей и рост потребления электрической энергии в Республике Беларусь. Максимальное количество станций находится в Минске. Но при этом по спросу закрыты все магистрали. И уже второй год развивается зарядная структура в районных городах.

Денис Мороз, заместитель министра энергетики Беларуси:

Есть планы российской компании «Росатом», которая у себя в Калининграде создает отдельное производство, мегафабрику, которая будет производить аккумуляторные батареи. И на настоящий момент ведется проработка вопроса о том, чтобы на базе комплектующих, которые будут производиться именно в Калининграде, можно было бы комплектовать уже конечные стеки на территории Республики Беларусь. Здесь заинтересовано как Министерство промышленности Республики Беларусь, так и Министерство энергетики. Мы находимся в этой части в диалоге с ними.

В Беларуси сейчас ведется работа по производству отечественного электромобиля. В разработке модели задействованы специалисты Академии наук. Стоит задача получить продукт мирового уровня по конкурентоспособной цене.