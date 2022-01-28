Юлия Артюх: «Очевидно, что у Украины есть задание спровоцировать Россию и открыть военный конфликт»

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые темы в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рассуждает Юлия Артюх в своей авторской рубрике «Негладко».

Юлия Артюх, СТВ:

Война, эскалация, вооруженный конфликт. В нашем медиапространстве все чаще и чаще появляются эти слова. Пока это только слова, и слава богу. Но все же, кому выгодна война или почему НАТО так хочет воевать? И не просто воевать, а именно против России? Повернись ситуация в 2020 году по-другому, война как раз планировалась на нашей территории. Сейчас плацдармом рассматривают Украину. НАТО вооружает ее, пытается разместить оружие на территории других стран-союзников. А многие и рады стараться. Прихвостни бездумные. Но есть и конструктивные возражающие, например, среди болгарского народа.

Юлия Артюх:

Лудото Ленче подчеркнул, что у болгар нет причин воевать с Россией, как и влезать в отношения между Москвой и Киевом. Америка хочет решать свои проблемы, но на чужой территории и используя чужую армию – добавил он. Кстати, Германия тоже не в восторге от происходящего и перекрыла возможность доставки оружия в Украину из Эстонии.

А официальная Польша в это время негодует. Ведь Украине надо защищаться от агрессора – России. При этом Россия лишь принимает ответные меры на фоне наращивания военного контингента у своих границ и размещения различного натовского оружия в Украине. Президент Хорватии заявил, что в случае конфликта России и Украины отзовет своих военных сил НАТО в регионе. За что немедленно был внесен в украинскую базу «Миротворец» как антиукраинский пропагандист. Юлия Артюх:

Я думаю, что заинтересованность в войне есть и у украинских властей. Я подчеркиваю, не у народа, а у властей во главе с актером, исполняющим, наверное, самую главную роль за свою карьеру. Вот и выгода нарисовалась, потом ему «Оскар» дадут за самую интересную мужскую роль. Но это все отступления. Очевидно, что у Украины есть задание спровоцировать Россию и открыть военный конфликт. Украина Зеленскому не нужна, он давно продал ее. Поэтому не жалко и народ пустить на мясо. А сам рассчитывает вовремя свалить на Багамы. Но, скорее всего, Штаты ему не дадут этого сделать, своих послов они уже эвакуировали, а остальные – это разменная монета. Я напомню, где на карте находятся США, Украина, Беларусь и Россия. 9 000, 8 500 и 8 800 километров. Между нашими странами огромное водное пространство. И США глубоко плевать, сколько поляжет народу с двух сторон, случись война между Украиной и Россией. Главное, чтобы с российской побольше. И еще бы одним махом и режим Лукашенко свергнуть под шумок.