Экспонаты из личного фонда. В Червене открылась выставка в честь заслуженного тренера Беларуси Анатолия Усенко

Новости Беларуси. Тематическая экспозиция в червенском музее. Она посвящена футболу и уроженцу района, заслуженному тренеру Беларуси Анатолию Усенко, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Родился Анатолий в Украине. В семь лет мальчику пришлось стать воспитанником Червенского детского дома. В это время Усенко начал заниматься футболом и посвятил ему всю жизнь. Тренировал разные команды, в том числе и сборную по мини-футболу среди слабовидящих. С музеем заслуженный тренер поделился экспонатами из личного фонда: медалями, кубками, шарфами, вымпелами и мячами. Некоторые награды имеют особую значимость.