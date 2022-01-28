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Экспонаты из личного фонда. В Червене открылась выставка в честь заслуженного тренера Беларуси Анатолия Усенко

28 января 2022 14:26
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Новости Беларуси. Тематическая экспозиция в червенском музее. Она посвящена футболу и уроженцу района, заслуженному тренеру Беларуси Анатолию Усенко, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.   

Экспонаты из личного фонда. В Червене открылась выставка в честь заслуженного тренера Беларуси Анатолия Усенко-1

Родился Анатолий в Украине. В семь лет мальчику пришлось стать воспитанником Червенского детского дома. В это время Усенко начал заниматься футболом и посвятил ему всю жизнь. Тренировал разные команды, в том числе и сборную по мини-футболу среди слабовидящих. С музеем заслуженный тренер поделился экспонатами из личного фонда: медалями, кубками, шарфами, вымпелами и мячами. Некоторые награды имеют особую значимость.  

Экспонаты из личного фонда. В Червене открылась выставка в честь заслуженного тренера Беларуси Анатолия Усенко-3

Сергей Исаев, экскурсовод Червенского районного краеведческого музея:  
Одним из самых его значительных достижений является то, что в 1984 году он входил в состав тренерского штаба футбольного клуба «Динамо-Минск» и приложил много усилий наряду с другими тренерами, чтобы команда стала чемпионом Советского Союза по футболу.  В дальнейшем он посвятил свою жизнь развитию белорусского футбола, в том числе среди людей со слабым зрением.  

Выставка еще будет пополняться спортивными наградами. Экспозицию сделают постоянной.  

# Футбол Беларуси

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