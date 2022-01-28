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Дзермант: никакие призывы беглых горе-политиканов помешать народному волеизъявлению не смогут

28 января 2022 14:32
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Новости Беларуси. Авторская рубрика Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дзермант: никакие призывы беглых горе-политиканов помешать народному волеизъявлению не смогут-1

Алексей Дзермант, политолог:  
Поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. До судьбоносного референдума по обновлению и изменению Конституции остается чуть больше месяца. По личному опыту, вынесенному из многочисленных встреч с коллективами и в регионах, могу уверенно сказать, что интерес к проекту Основного закона большой. Люди с охотой идут на встречи, слушают мнения экспертов, выдвигают конструктивные предложения. И большинство из них нашло отражение в проекте Конституции, который выносится на всенародный референдум.  

​Народ скажет свое слово! Читайте здесь.  

Без преувеличения можно сказать, что в Беларуси получился уникальный формат обсуждении Конституции – не только через СМИ, через приемные общественных объединений, но и через многочисленные диалоговые площадки, в которых приняли участие тысячи человек.  

Дзермант: никакие призывы беглых горе-политиканов помешать народному волеизъявлению не смогут-4

​Пришло время сказать свое слово! Подробнее здесь.  

Пожалуй, эти регулярные встречи лицом к лицу и со всеми желающими и с активом в регионах уже стали своеобразным белорусским ноу-хау, позволяющим донести до простых людей, до наших граждан суть предстоящих изменений.  

Подробнее смотрите в видеоматериале.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алексей Дзермант # Александр Лукашенко # Фотофакт

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