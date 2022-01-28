Дзермант: никакие призывы беглых горе-политиканов помешать народному волеизъявлению не смогут

Новости Беларуси. Авторская рубрика Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Авторская рубрика Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. До судьбоносного референдума по обновлению и изменению Конституции остается чуть больше месяца. По личному опыту, вынесенному из многочисленных встреч с коллективами и в регионах, могу уверенно сказать, что интерес к проекту Основного закона большой. Люди с охотой идут на встречи, слушают мнения экспертов, выдвигают конструктивные предложения. И большинство из них нашло отражение в проекте Конституции, который выносится на всенародный референдум.
Народ скажет свое слово! Читайте здесь.
Без преувеличения можно сказать, что в Беларуси получился уникальный формат обсуждении Конституции – не только через СМИ, через приемные общественных объединений, но и через многочисленные диалоговые площадки, в которых приняли участие тысячи человек.
Пришло время сказать свое слово! Подробнее здесь.
Пожалуй, эти регулярные встречи лицом к лицу и со всеми желающими и с активом в регионах уже стали своеобразным белорусским ноу-хау, позволяющим донести до простых людей, до наших граждан суть предстоящих изменений.
Подробнее смотрите в видеоматериале.