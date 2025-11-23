Овечкин не помог. «Вашингтон» проиграл «Тампе» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче очередного тура регулярного чемпионата НХЛ – 3:5. Об этом пишет РИА Новости.

Гости быстро вырвались вперед: Брэндон Хейгел оформил дубль, также по шайбе забили Оливер Бьеркстранд, Никита Кучеров и Энтони Чирелли. За хозяев забили Джастин Сурдиф, Джейкоб Чикран и Этен Франк.

Кучеров увеличил свою голевую серию до пяти игр, установил рекорд клуба по количеству очков в первом отрезке и повторил рекорд Коннора Макдэвида – три гола в одном периоде, но во втором отрезке получил травму и покинул лед.

Александр Овечкин отыграл 23 минуты и был активным, но очков не набрал, прервав свою серию из четырех матчей подряд. Для «Вашингтона» это был первый проигрыш после трех побед подряд, а «Тампа» увеличила свою победную серию до трех матчей.

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