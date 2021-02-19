Владимир Кухарев: в этой пятилетке много будем работать с инвесторами, развивать медицину, образование

Новости Беларуси. В Минске прошли сразу две диалоговые площадки, где обсудили итоги шестого Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с молодежью. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.

Открытый диалог прошел в музее Великой Отечественной войны. Молодых людей волновали самые разные вопросы. Например, поддержка семей, патриотическое воспитание и популяризация здорового образа жизни. На прошедшем Всебелорусском народном собрании глава государства большое внимание уделил новым подходам и инновационным решениям.

Поэтому для власти важно узнать мнение молодого поколения и услышать свежие идеи. Тем более, что у юношей и девушек есть желание активно участвовать в жизни государства.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Молодежь дала сигнал о том, что по итогам Всебелорусского народного собрания у них возникло очень много вопросов, которые они хотели бы обсудить вместе с Мингорисполкомом. Минск является столицей нашей страны, и, естественно, очень многие люди, в том числе и молодежь, смотрят, как развивается столица, что делается в столице. Поэтому в первую очередь это экономическое развитие, которое является базисом всего происходящего. Поэтому много будем работать в этой пятилетке с инвесторами, вести жилищное строительство, будем развивать нашу медицину, образование.

Егор Подгурский, секретарь БРСМ с правами РК Академии управления при Президенте Беларуси:

Я считаю, что таким открытым диалогам быть. Молодежь общается с властью и затрагивает вопросы, интересующие их, а власть как-то помогает их реализовать. Сейчас первая и важнейшая тема должна быть – патриотическое воспитание молодежи, следующий этап – это, наверное, семья.

Важным вопросом стало также развитие системы образования. Эта тема поднималась и на диалоговой площадке в Ленинском районе. Там слово предоставили непосредственно делегатам Всебелорусского народного собрания. Всего перед районным активом и руководителями учреждений образования выступили шесть делегатов. Все они не только размышляли об итогах форума, но и делились своими предложениями по решению актуальных вопросов.

Галина Черник, директор средней школы № 51:

Одна из главных задач, которую поставил Президент – это активное использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Нужно сказать, что мы с этой задачей тоже согласны. Очень много делается в наших школах, в наших учреждениях общего среднего образования, Ленинского района в частности. Конечно, мы это делаем не как разовое мероприятие – это системная кропотливая работа всего педагогического коллектива.