Владимир Кухарев: в этой пятилетке много будем работать с инвесторами, развивать медицину, образование
Новости Беларуси. В Минске прошли сразу две диалоговые площадки, где обсудили итоги шестого Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с молодежью.
Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.
Открытый диалог прошел в музее Великой Отечественной войны. Молодых людей волновали самые разные вопросы. Например, поддержка семей, патриотическое воспитание и популяризация здорового образа жизни. На прошедшем Всебелорусском народном собрании глава государства большое внимание уделил новым подходам и инновационным решениям.
Поэтому для власти важно узнать мнение молодого поколения и услышать свежие идеи. Тем более, что у юношей и девушек есть желание активно участвовать в жизни государства.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Молодежь дала сигнал о том, что по итогам Всебелорусского народного собрания у них возникло очень много вопросов, которые они хотели бы обсудить вместе с Мингорисполкомом. Минск является столицей нашей страны, и, естественно, очень многие люди, в том числе и молодежь, смотрят, как развивается столица, что делается в столице. Поэтому в первую очередь это экономическое развитие, которое является базисом всего происходящего. Поэтому много будем работать в этой пятилетке с инвесторами, вести жилищное строительство, будем развивать нашу медицину, образование.
Егор Подгурский, секретарь БРСМ с правами РК Академии управления при Президенте Беларуси:
Я считаю, что таким открытым диалогам быть. Молодежь общается с властью и затрагивает вопросы, интересующие их, а власть как-то помогает их реализовать. Сейчас первая и важнейшая тема должна быть – патриотическое воспитание молодежи, следующий этап – это, наверное, семья.
Важным вопросом стало также развитие системы образования. Эта тема поднималась и на диалоговой площадке в Ленинском районе. Там слово предоставили непосредственно делегатам Всебелорусского народного собрания. Всего перед районным активом и руководителями учреждений образования выступили шесть делегатов. Все они не только размышляли об итогах форума, но и делились своими предложениями по решению актуальных вопросов.
Галина Черник, директор средней школы № 51:
Одна из главных задач, которую поставил Президент – это активное использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Нужно сказать, что мы с этой задачей тоже согласны. Очень много делается в наших школах, в наших учреждениях общего среднего образования, Ленинского района в частности. Конечно, мы это делаем не как разовое мероприятие – это системная кропотливая работа всего педагогического коллектива.
Алеся Зеневич, директор гимназии № 28:
Вельмі важна, што кожны дэлегат асэнсоўваў гэтыя накірункі і прыкладаў на той від дзейнасці, дзе ён менавіта працуе. Таму вельмі важна пачуць такія прыкладзеныя на нашу асабістую працу рашэнні, абмеркаваць и, канешне, дзейнічаць далей.
Обратили внимание также на необходимость совершенствования системы дистанционного обучения, важность общения с учащимися в интернете.
Такие площадки будут организованы во всех районах Минска.