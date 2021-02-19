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Новые образцы современной техники получили подразделения войск связи

19 февраля 2021 15:29
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Новости Беларуси. Новые образцы современной техники 19 февраля получила войсковая часть 86-й бригады связи в Колодищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые образцы современной техники получили подразделения войск связи-1

На плацу почти 40 единиц техники. Это самые современные и высокотехнологичные образцы, которые не уступают по своим характеристикам ни одному зарубежному конкуренту. Основные требования – своевременность, достоверность и безопасность. Оборудование, которым оснащены новые образцы машин, обеспечивает помехоустойчивость связи и ее надежность. А аппаратура шифрования отечественного производства позволяет сделать всю передаваемую информацию закрытой.  

Новые образцы современной техники получили подразделения войск связи-4

Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил Беларуси:  
Особенностью сегодняшнего вручения является то, что нами сосредоточены усилия именно на тактическом звене управления. Сегодня суперсовременные машины, которые обладают всеми современными комплексами инфокоммуникационных услуг, причем хочу подчеркнуть, по вопросам своевременности, достоверности и безопасности является гарантированная стойкость, поступают в наши отдельные батальоны, то есть те непосредственно боевые части, которые выполняют задачи. Сегодня мы создали, если так хотите, цифровизацию, чтобы уже с тактического звена управления мы могли дальше совершенствовать автоматизированную систему управления нашими Вооруженными Силами в целом.  

Новые образцы современной техники получили подразделения войск связи-7

Игорь Король, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:  
На сегодняшний день наши Вооруженный Силы обладают такой мощью, которая позволяет нам говорить, что мы в состоянии отразить любое нападение и защитить свою страну. Помимо предприятий отечественной промышленности, которые модернизируют и производят технику, идут интенсивные закупки в Российской Федерации. В этом году мы планируем получить два комплекта батальонных БТР-82, а также еще самолеты Су-30СМ.  

Новые образцы современной техники получили подразделения войск связи-10

В деле полученную технику проверят на боевых учениях «Запад-2021», которые запланированы на территории Беларуси и России в сентябре. Уже прошла совместная штабная тренировка региональной группировки войск, где определились с тематикой учений. Сейчас идет подготовка бойцов.   

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Олег Мищенко # Игорь Король # Фотофакт

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