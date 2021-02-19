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С 1 марта для водителей расширяется список нарушений, за которые будут штрафовать

19 февраля 2021 14:52
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Новости Беларуси. Список нарушений расширяется. С 1 марта водителей будет штрафовать не только за превышение скорости, но и за непройденный техосмотр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

С 1 марта для водителей расширяется список нарушений, за которые будут штрафовать -1

Нововведения предусмотрены обновленным Кодексом об административных правонарушениях. Также фиксировать будут неправильную парковку, проезд на красный цвет, движение по полосе общественного транспорта.

С 1 марта для водителей расширяется список нарушений, за которые будут штрафовать -4

Чтобы напомнить водителям о нововведениях, ГАИ с 22 февраля проведет профилактическую акцию «Гостехосмотр».  

# Автомобили # общество # Фотофакт

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