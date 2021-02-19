С 1 марта для водителей расширяется список нарушений, за которые будут штрафовать

Новости Беларуси. Список нарушений расширяется. С 1 марта водителей будет штрафовать не только за превышение скорости, но и за непройденный техосмотр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Список нарушений расширяется. С 1 марта водителей будет штрафовать не только за превышение скорости, но и за непройденный техосмотр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Нововведения предусмотрены обновленным Кодексом об административных правонарушениях. Также фиксировать будут неправильную парковку, проезд на красный цвет, движение по полосе общественного транспорта.
Чтобы напомнить водителям о нововведениях, ГАИ с 22 февраля проведет профилактическую акцию «Гостехосмотр».