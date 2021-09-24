Юлия Артюх: многодетных, которые поддерживали Президента в 2020-м, пытались сделать изгоями, стыдить за то, что у них есть дети

Новости Беларуси. Важность государственной поддержки многодетных семей и грядущие перемены в пенсионной системе обсудит Юлия Артюх в своей рубрике «Негладко». Авторское мнение в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Артюх, СТВ:

В непростое для страны время социальную направленность политики наш Президент менять не стал. На совещании четко отметил важность государственной поддержки для многодетных семей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Несмотря на изменившиеся условия функционирования экономики, нам крайне важно не допустить снижения уровня рождаемости. Лукашенко: мою позицию вы знаете – страна и нация развиваются, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей. Подробнее здесь. Юлия Артюх:

Наиболее значимой является поддержка для улучшения жилищных условий. Помимо различных механизмов кредитования, свою роль здесь сыграл и семейный капитал, который разрешено использовать досрочно на строительство жилья. А я вспоминаю 2020 год, когда некоторые многодетные семьи решили протестовать против крывавага рэжыму, а значит, и против своих льгот и преференций, но при этом отказаться от них ни у одной духа не хватило. Про силу духа среди змагарского сообщества говорить не приходится. Так, смердящий душок. Они смотрят на светлоликую Европу, которая напрочь забыла о социальных гарантиях для своих граждан.

Юлия Артюх:

Кстати, у нас в стране прошел первый конкурс красоты среди многодетных мамочек «Краса Беларуси – 2021». Разве быть любящей и заботливой мамой плохо? А работающей, красивой, самодостаточной? Чтобы многодетные мамы могли реализоваться профессионально, в нашей стране делается многое. А какая была травля на многодетных, которые поддерживали Президента все в том же 2020 году. Их пытались сделать изгоями, стыдить за то, что есть дети, а детей стыдили за то, что они из многодетной семьи. Все это к вопросу о ценностях, морали и духовности противоположной стороны. Но кому-то все же вместо конкурсов женской красоты ближе гей-парады. Так, например, во время выступления в ООН Джо Байден обозначил главные мировые проблемы – поддержка прав секс-меньшинств «от Чечни до Камеруна». Надеюсь, на открытие гей-парада в Чечне Байден приедет лично. Кадыров, я полагаю, встретит его с глубочайшим радушием.