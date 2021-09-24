Некоторым экспонатам почти 200 лет. Посмотрите, какой гербарий создали в Академии наук

Чтобы найти сокровища, необязательно отправляться на необитаемый остров, а вот в Институт экспериментальной ботаники Национальной академии наук заглянуть точно стоит, ведь именно здесь хранится гербарий, который признан национальным достоянием нашей республики. Его уникальность не в количестве экземпляров, а в разнообразии флоры Беларуси.

Аркадий Скуратович, старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:

Cтарейший гербарный лист нашего гербария. Ему через три года будет 200 лет. Удивительно, как растение сохранилось. Видна даже зеленая окраска листьев, розовый цвет цветков.

Сегодня здесь хранится около 400 тысяч образцов гербария. Такое вы не увидите ни в одном ботаническом саду, ведь гербарий – это не только цветы, а в том числе грибы, лишайники, мхи и водоросли.

Аркадий Скуратович:

Подходим к еще одной коллекции, составляющей нашего гербария – это коллекция плодов и семян. Итальянская сосна – Украина, Крым, Ялта. Можно посмотреть более экзотические плоды – это кокосы.

Из семейства бобовых. Посмотрите, боб, как сабля. У нас горошек, а здесь вот какие, на юге растут. Это всем известный каштан, каштан посевной.

Прежде чем попасть на полку в таком виде, гербарий проходит множество этапов подготовки, начиная от самого сбора растения. Аркадий Скуратович:

Если растение обычное, найти его довольно просто. А если оно редкое, охраняемое? Потом высушить его нужно так, чтобы оно не сгнило, не почернело, не пришло в негодность. При этом его надо этикетировать, подписать этикетку, что собрано тогда-то, тем-то, в таком-то месте. Потом идет процесс ввода в электронную базу нашего гербария.

После того, как над гербарием проделана основная часть работы, он попадает в комнату для хранения. Папки с собранными засушенными растениями хранятся в специальных шкафах, защищенных от солнечного света. Аркадий Скуратович:

Потом они раскладываются по видам и родам и в конце концов попадают вот в эти шкафы. Сбоку у нас подписано 1, 2 и так далее. Это регионы.

Серьезную угрозу для коллекции представляют насекомые, которые так и жаждут полакомиться уникальными экземплярами и превратить их в пыль. Ежегодно собирается порядка 4-5 тысяч растений. Это долгая и кропотливая работа, которая ложится на плечи сотрудников института. На обработку одного такого листа уходит от одного до 10 дней. И это не учитывая времени высушивания растения.

Аркадий Скуратович:

Поэтому мы летом собираем (с весны до осени), а всю зиму потихоньку обрабатываем, раскладываем на столах, потом закладываем на полочки. Параллельно, конечно, работаем – пишем публикации, научные и научно-популярные книги. Пополняют коллекцию не только сотрудники института. Свои трофеи передают работники заповедников, аспиранты, преподаватели университетов и просто ботаники-любители.

Аркадий Скуратович:

Пользуясь случаем, хочу еще раз напомнить телезрителям, что мы ждем ваших звонков с предложением приехать в гости, посмотреть ваши приусадебные участки. А также если где-то есть интересные места рядом с деревнями, тоже приглашайте нас туда. Особенно нас интересуют небольшие быстрые реки с сохранившимися лугами.