Об увеличении поставок белорусской автотехники. Макей продолжает серию двусторонних встреч в Нью-Йорке

Новости Беларуси. Глава МИД Беларуси продолжает переговорный марафон в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Генассамблея Организации Объединенных Наций – именно та площадка, где обсуждаются главные мировые проблемы.

Макей на саммите ООН призвал прекратить санкционное давление на Беларусь. Читайте здесь Министр иностранных дел Беларуси также продолжает серию двусторонних встреч в Нью-Йорке. Уже состоялись переговоры с коллегой из Венесуэлы. Обсудили торгово-экономические и политические вопросы сотрудничества, международную повестку также с главой МИД Мозамбика. Об увеличении поставок белорусской автотехники и создании совместных предприятий говорили с министром иностранных дел Вьетнама.

В планах открытие в Хошимине Генконсульства Беларуси. В ходе беседы с министрами иностранных дел Венгрии и Эстонии затронут широкий спектр вопросов.