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Об увеличении поставок белорусской автотехники. Макей продолжает серию двусторонних встреч в Нью-Йорке

24 сентября 2021 12:11
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Новости Беларуси. Глава МИД Беларуси продолжает переговорный марафон в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Генассамблея Организации Объединенных Наций – именно та площадка, где обсуждаются главные мировые проблемы.  

Об увеличении поставок белорусской автотехники. Макей продолжает серию двусторонних встреч в Нью-Йорке -1

Макей на саммите ООН призвал прекратить санкционное давление на Беларусь. Читайте здесь  

Министр иностранных дел Беларуси также продолжает серию двусторонних встреч в Нью-Йорке. Уже состоялись переговоры с коллегой из Венесуэлы. Обсудили торгово-экономические и политические вопросы сотрудничества, международную повестку также с главой МИД Мозамбика. Об увеличении поставок белорусской автотехники и создании совместных предприятий говорили с министром иностранных дел Вьетнама.  

Об увеличении поставок белорусской автотехники. Макей продолжает серию двусторонних встреч в Нью-Йорке -4

В планах открытие в Хошимине Генконсульства Беларуси. В ходе беседы с министрами иностранных дел Венгрии и Эстонии затронут широкий спектр вопросов.  

Об увеличении поставок белорусской автотехники. Макей продолжает серию двусторонних встреч в Нью-Йорке -7

Проведена встреча так же по инициативе дипкорпуса Ямайки. Благодарность белорусам  за организацию оздоровления и отдыха сирийских детей, а так же за гуманитарную помощь высказал министр иностранных дел этой страны. Обсуждена возможность обмена визитами на высоком уровне.  

# ООН # общество # Владимир Макей # Фотофакт

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