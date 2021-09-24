«Придут на смену действующему поколению». Сенатор встретился со школьниками Минска и рассказал, как принимают законы

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Чем раньше наше молодое поколение будет приобщено к законодательной ветви власти, когда она через себя тактильно, через свои глаза увидит, как формируется нормативно-правовая база, чем занимаются депутаты, как они работают, как принимаются те законы, тем быстрее, наверное, повзрослеют наши молодые люди. И тем скорее они, наверное, вот как раз придут на смену действующему поколению в части преемственности нашего государственного строительства, развития нашего государства, развития нашего общества. Даже вот сейчас в преддверии конституционно-правовой реформы, мы стараемся интенсифицировать наши встречи с молодежью для того, чтобы рассказать какие новации предлагается в Основной закон страны, для чего это делается и какие будут правовые последствия, в том в числе, в части интеллектуального, физического, духовного развития нашего молодого поколения. Я, может быть, даже открою небольшой секрет, одной из новаций в основной закон будет отдельная статья, отдельно норма о молодежи, которая будет призвана установить определенные гарантии как раз вот этому всестороннему развитию молодого нашего поколения. И обязательство государства перед молодым поколением – создать все условия.