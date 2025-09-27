В Беларуси завершились съёмки спортивного фильма «Переломный момент». Пообщались с командой

Зрители «Нового утра», вам несказанно повезло. Тизер спортивного фильма под рабочим названием «Переломный момент» показали именно в нашей программе. Пообщались со съемочной командой.

Михаил, ты до съемок фильма к гребле отношение имел?

Михаил Цуба, актер:

Два месяца мы с ребятами занимались. Было очень сложно. Но мне этот вид спорта понравился. Я в ближайшем времени собираюсь пойти заниматься им дальше. Просто пока не получилось. Было достаточно сложно. Мы очень сильно старались, чтобы финальный продукт оправдал все ожидания. И самое главное, когда снимались, максимально старались вложить душу в нашего персонажа.

Вопрос к режиссеру. Я так понимаю, что за лето сняли фильм?

Дмитрий Сорока, режиссер:

Да, все сняли за лето. У нас было 36 съемочных смен. Начиная с середины июля и до 16 сентября мы сняли весь фильм. Мы смогли собрать замечательную команду, даже могу сказать больше, с визуальной точки зрения, наверное, собрали самую сильную команду в Беларуси. Думаю, на трейлере вы это все смогли увидеть. Что касается самих съемок, где они проходили. Это был Минск, Заславль, деревня Киевец, Вяча.