Юлия Артюх: «Коллективный Запад долгие годы пытался препятствовать нашему союзу с Россией, но время показало, кто брат, а кого и на порог пускать опасно»

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые темы далее в эфире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Артюх и ее авторская рубрика «Негладко».

Юлия Артюх, СТВ:

Помните, Президент говорил, что после выборов будет очень интересно. И как всегда оказался прав. Сегодня Беларусь в топе новостных упоминаний по всему миру. И перемены таки наступили. В геополитическом пространстве: с кем-то отношения укрепляются, с кем-то ослабевают. Коллективный Запад долгие годы пытался препятствовать нашему союзу с Россией, но время показало, кто брат, а кого и на порог пускать опасно. Навязчиво пытаясь ослабить наш союз – свой Европейский тем временем укрепляют. Однако и там без потерь не обходится. Великобритания вышла из ЕС, потому что под диктовку жить оказалось тяжело. Но свобода у них понятие условное, поэтому королевство тут же пригрелось под крылом еще одной сверхдержавы. Но есть и те, кто упорно просится хоть куда. Украину готовы на останки разложить лишь бы по головке погладили. И беспринципно согласны лечь хоть под ЕС, хоть под США.

Юлия Артюх:

Но как бы ни хотелось быть впереди планеты всей, участь определена – тихонько ждать звонка. Тем временем большая политика проходит мимо Украины, клоунам там не место. Впрочем, клоунада в США ведь тоже приветствуется. Правда, она у них только «для своих». Очень забавная тема для Штатов – сменяемость власти. Ведь две правящие партии и представители этих партий раз за разом сменяют друг друга. То есть фактически на посту президента США случайных, неизвестных людей из «кухни» не было и нет. И демократия у них фальшивая, и права человека. Долгое время в демократической партии большинство поддерживали расизм! Любопытно, что у демократов неофициальные символы – голубой цвет и осел, а у республиканцев – слон и красный цвет. Вот и правят штатами то голубые ослы, то красные слоны. Навязывая русскому медведю и белорусскому зубру свою идеологию. Обратите внимание, что демократы поддерживали легализацию однополых браков. Откуда вдруг такая глубокая, проникновенная чуткость к меньшинству? Может, поэтому ослы голубые? Все это к тому, что ориентироваться на Запад в последние годы стало не так уж и модно. А если честно, даже стыдно.