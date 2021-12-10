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Юлия Артюх: «Коллективный Запад долгие годы пытался препятствовать нашему союзу с Россией, но время показало, кто брат, а кого и на порог пускать опасно»

10 декабря 2021 14:07
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые темы далее в эфире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Артюх и ее авторская рубрика «Негладко».  

Юлия Артюх: «Коллективный Запад долгие годы пытался препятствовать нашему союзу с Россией, но время показало, кто брат, а кого и на порог пускать опасно»-1

Юлия Артюх, СТВ:  
Помните, Президент говорил, что после выборов будет очень интересно. И как всегда оказался прав. Сегодня Беларусь в топе новостных упоминаний по всему миру.  

И перемены таки наступили. В геополитическом пространстве: с кем-то отношения укрепляются, с кем-то ослабевают. Коллективный Запад долгие годы пытался препятствовать нашему союзу с Россией, но время показало, кто брат, а кого и на порог пускать опасно. Навязчиво пытаясь ослабить наш союз – свой Европейский тем временем укрепляют. Однако и там без потерь не обходится.  

Великобритания вышла из ЕС, потому что под диктовку жить оказалось тяжело. Но свобода у них понятие условное, поэтому королевство тут же пригрелось под крылом еще одной сверхдержавы.  

Но есть и те, кто упорно просится хоть куда. Украину готовы на останки разложить лишь бы по головке погладили. И беспринципно согласны лечь хоть под ЕС, хоть под США.  

Юлия Артюх: «Коллективный Запад долгие годы пытался препятствовать нашему союзу с Россией, но время показало, кто брат, а кого и на порог пускать опасно»-4

Юлия Артюх:
Но как бы ни хотелось быть впереди планеты всей, участь определена – тихонько ждать звонка.  

Тем временем большая политика проходит мимо Украины, клоунам там не место. Впрочем, клоунада в США ведь тоже приветствуется. Правда, она у них только «для своих».  

Очень забавная тема для Штатов – сменяемость власти. Ведь две правящие партии и представители этих партий раз за разом сменяют друг друга. То есть фактически на посту президента США случайных, неизвестных людей из «кухни» не было и нет. И демократия у них фальшивая, и права человека. Долгое время в демократической партии большинство поддерживали расизм!  

Любопытно, что у демократов неофициальные символы – голубой цвет и осел, а у республиканцев – слон и красный цвет. Вот и правят штатами то голубые ослы, то красные слоны. Навязывая русскому медведю и белорусскому зубру свою идеологию.  

Обратите внимание, что демократы поддерживали легализацию однополых браков. Откуда вдруг такая глубокая, проникновенная чуткость к меньшинству? Может, поэтому ослы голубые?  

Все это к тому, что ориентироваться на Запад в последние годы стало не так уж и модно. А если честно, даже стыдно.  

Юлия Артюх: «Коллективный Запад долгие годы пытался препятствовать нашему союзу с Россией, но время показало, кто брат, а кого и на порог пускать опасно»-7

Юлия Артюх:
Многочисленные учения НАТО в десятках точек по миру только показывают: переделать мир демократам не удается, приходится применять силу. А с последствиями их «пушек» и «танков» разбираться приходится тем самым ненавистным «диктатурам». Кормить и обогревать беженцев, лечить и ютить бегущих от войны людей.  

Политическое сумасшествие уже не удается скрывать. Только представьте, недавно глава польского МИДа раскритиковал Меркель за переговоры с Лукашенко. Сделал он это, конечно, как настоящий мужчина. После того как фрау сложила полномочия. Так сказать, тявкнул даме вслед.  

На фоне международных обострений дипломатической шизофрении мы готовимся к значимому внутреннему событию – референдуму. Совсем скоро будем решать – принять или нет новую Конституцию. И какое бы решение мы белорусы ни приняли, важно одно – оно будет нашим. Никто не станет спрашивать, что думает об этом Джо, Ангела и уж тем более Светлана-путешественница. Потому что все хорошо усвоили, оглядываться на Запад – плохая примета.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Светлана Тихановская # Юлия Артюх # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Ангела Меркель # Збигнев Рау # Джо Байден # Фотофакт

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