Юлия Артюх: «Как бы коллективный Запад на нас не давил, время толерантности прошло»

Новости Беларуси. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Артюх с рубрикой «Негладко».

Юлия Артюх, СТВ:

О войне мы будем говорить еще долго и много. Ведь пока мы помним, они живы. И как бы коллективный Запад на нас ни давил, время толерантности прошло. 25 июня, 1941 год. Трое суток назад на СССР напала фашистская Германия. Третьи сутки, героически сражаясь, держалась Брестская крепость. Тела детей, женщин и мужчин, стариков устилают землю. Здания разрушены, тишину разрывают стоны раненых, вода отравлена, подкрепления нет. Но есть надежда и неистовое желание прогнать кровожадных захватчиков из своей страны.

Юлия Артюх:

Фашисты говорили, что пришли освободить от евреев и большевиков, от рабских совхозов и построить новую страну. Ничего не напоминает? 9 августа 2020 года. По всей стране прошли мятежи, лозунг: мы очистим от лукашистов, уничтожим рабские производства, построим новую Беларусь. Все как тогда. И флаг полицаев на улицах в разъяренной толпе, жаждущей крови своих же земляков, чтобы выслужиться перед хозяевами. Символично был принят четвертый пакет санкций в День скорби и памяти, день начала Великой Отечественной войны. Современные немцы забыли о доброте советских солдат, которые не сравняли с землей Германию в те времена. А сейчас госпожа канцлер утром 22 июня выражает слова скорби народам постсоветского пространства, а после обеда поддерживает очередной пакет санкций против мирных белорусов.