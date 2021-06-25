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Фокусники, танцоры, вокалисты. Кого пригласили на большой праздник накануне Дня молодёжи в один из ТЦ Минска?

25 июня 2021 16:01
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Новости Беларуси. Яркий праздник накануне Дня молодежи прошел в одном из минских торговых центров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Фокусники, танцоры, вокалисты. Кого пригласили на большой праздник накануне Дня молодёжи в один из ТЦ Минска?-1

Здесь развернулись интерактивные площадки, квест-игры, розыгрыши призов и фотозоны. Также состоялся городской отбор на национальный фестиваль-конкурс «Огонь молодежных талантов». Заявки на него собирали на протяжении всего месяца. Победители представят Минск на Дне молодежи в рамках юбилейного XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Фокусники, танцоры, вокалисты. Кого пригласили на большой праздник накануне Дня молодёжи в один из ТЦ Минска?-4

Ольга Жукова, активистка БРСМ:
Я представляю «Майский вальс» – это славянский хит, и приурочен он к 76-летию победы в Великой Отечественной войне. Если я пройду отбор, то я представлю наш Центр дополнительного образования «АРТ» на фестивале «Славянский базар». Это очень волнительно.

Фокусники, танцоры, вокалисты. Кого пригласили на большой праздник накануне Дня молодёжи в один из ТЦ Минска?-7

Ксения Лащевская, активистка БРСМ:
Если ты хочешь реализовать себя, свой творческий потенциал и не только (научный потенциал), ты можешь участвовать в различных таких мероприятиях. Быть инициативным и креативным и радовать всех вокруг своей лучезарностью.

Фокусники, танцоры, вокалисты. Кого пригласили на большой праздник накануне Дня молодёжи в один из ТЦ Минска?-10

Константин Андрусевич, первый секретарь Московского районного Комитета БРСМ:
Это большой творческий концерт наших самых талантливых ребят, которые предоставляют и вокальные, хореографические различные школы, это и наши эксклюзивные, так сказать, ребята, которые могут показать и фокусы, которые здесь у нас проходили. Также ребята активно представили творческие площадки.

Кстати, в Минске сегодня почти полмиллиона молодых людей от 14 до 31 года. И эти выходные 26 и 27 июня будут насыщены различными мероприятиями. День молодежи в столице отметят сразу на нескольких площадках.

# Молодежь Беларуси # общество # Ольга Жукова # Ксения Лащевская # Константин Андрусевич # Фотофакт

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