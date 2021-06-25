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В Солигорском районе столкнулись трактор и грузовик. Водителя большегруза зажало в кабине

25 июня 2021 14:57
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Новости Беларуси. Авария в Солигорском районе, есть пострадавший, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Солигорском районе столкнулись трактор и грузовик. Водителя большегруза зажало в кабине-1

У деревни Ясковичи столкнулись трактор и грузовик. Водителя большегруза зажало в кабине, ему потребовалась помощь спасателей. Сотрудники МЧС деблокировали дверь и предотвратили возгорание масла, которое вытекло из коробки и двигателя трактора.

В Солигорском районе столкнулись трактор и грузовик. Водителя большегруза зажало в кабине-4

Водитель грузовика госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минской области # общество # Фотофакт

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