В Солигорском районе столкнулись трактор и грузовик. Водителя большегруза зажало в кабине

Новости Беларуси. Авария в Солигорском районе, есть пострадавший, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

У деревни Ясковичи столкнулись трактор и грузовик. Водителя большегруза зажало в кабине, ему потребовалась помощь спасателей. Сотрудники МЧС деблокировали дверь и предотвратили возгорание масла, которое вытекло из коробки и двигателя трактора.