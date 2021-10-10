Юлия Артюх: были реальные угрозы. Было тревожно, создавалось ощущение, что за мной следят

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юлия Артюх. Ольга Коршун, ведущая:

У вас же дети маленькие. И вы уже рассказывали в интервью, что вам приходили угрозы. Детей хейтили в школе, в детском саду? Потому что я знаю, что не только взрослых затронула эта политическая обстановка, но это отразилось и на детях. И некоторые взрослые сами вливают в своих детей. Юлия Артюх:

Злость, агрессию, да. Ольга Коршун:

Хотя мне кажется, это глупость большая – этот весь политический деструктив – ребенок же не может понять пока в силу своего развития, что и как. Ваши дети это ощутили на себе?

Юлия Артюх:

Благо, все руководители – и школы, и детского садика – адекватные и порядочные граждане нашей страны. И старались ситуацию… Даже не старались, они контролировали ситуацию у себя в учреждениях. Поэтому я не переживала за безопасность детей, когда они находились там. Когда они находились вне учреждений, они находились в семье. Либо с дедушками, бабушками. Всегда под присмотром. На тот момент это было так необходимо. Сейчас уже накал спал, как-то уже подуспокоились, посвободнее стало. «Читала где-то, что усыновила еще троих». Юлия Артюх рассказала о семье и болезни ребенка. Подробнее здесь. За себя… Недавно, кстати, разговаривали с друзьями, было ли переживание за себя. Вот если взять просто себя, единолично, скажем, рассмотреть, то нет. Я человек боевой. Не могу сказать, что бесстрашный прямо, но в обиду себя не дам. Если абстрагироваться от детей, от семьи, взяла бы оружие и пошла воевать, если бы пришлось. Слава богу, что не пришлось. Но что касается того, что рассматривать себя как маму – конечно, оставить детей без матери не хотелось. И конечно, я тоже какие-то меры безопасности соблюдала.

Ольга Коршун:

Ну что, наняла себе телохранителя? Как? Юлия Артюх:

Был такой период в жизни, когда мой супруг охранял меня. Ольга Коршун:

То есть вы везде вместе ходили? Он контролировал каждый ваш шаг? Юлия Артюх:

Да, такое было. Ольга Коршун:

Поступила какая-то прямо значительная угроза? Реальная? Юлия Артюх:

Да. Действительно были такие реальные угрозы, когда надо были меры. Ольга Коршун:

Что это было? Юлия Артюх:

Это были такие сообщения, когда казалось, что прямо за тобой следят. То есть я была у мамы, приехала домой, мне пишут: «Выгляни в окно. Как там у мамы?» Это было тревожно, потому что создавалось впечатление, что за тобой следят. Ну а как? Ты передвигаешься совершенно хаотично, никто не знает о твоих передвижениях, и тут раз, и такие вот сообщения. И очень навязчиво. И по ночам звонили, и по ночам писали. Я никогда раньше не отключала телефон, а в тот период мне приходилось его ставить в авиарежим, потому что спать было просто невозможно. Он разрывался именно от звонков. То есть не просто СМС-ки, а звонки. Ну были, видно, настроены на то, чтобы психологически напрячь. Какой-то сбой устроить, психоэмоциональный какой-то сдвиг, чтобы я побоялась где-то дальше уже проявлять свою гражданскую позицию, легла на дно и притаилась. Но не получилось.