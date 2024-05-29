Сийярто: cанкционная политика провалилась, мы продолжим укреплять сотрудничество ЕС и Беларуси

Беларусь и Венгрия выработали алгоритмы взаимодействия на ближайшую и среднесрочную перспективу. Сегодня, 29 мая, в Минске состоялась встреча глав МИД двух стран и заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В составе официальной делегации в Минск прибыли более 20 руководителей венгерских предприятий. В рамках совместного бизнес-форума они проведут порядка девяти десятков переговоров с белорусскими коллегами. В центре внимания – сотрудничество в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, фармакологии, транзите нефтепродуктов.

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии:

Мы продолжим работать над укреплением сотрудничества Беларуси и ЕС. Санкционная политика провалилась, это не политическое заявление. Нет смысла делать его, когда речь идет о фактологической информации. ЕС многое потерял из-за санкционной политики.

Коснулись и темы ядерной энергетики: подписана дорожная карта сотрудничества АЭС Беларуси и Венгрии. Вместе атомщики будут работать в сфере подготовки персонала, проведения плановых ремонтных работ, обращения с радиоактивными отходами.