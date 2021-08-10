«Юбилейные цены – это от 19 рублей». Компании «Марко» 30 лет, и вот что они приготовили покупателям

Новости Беларуси. Новая коллекция и юбилейные цены. Управляющая компания холдинга компания «Марко» отмечает круглую дату – 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер обувной промышленности в юбилейный год вступает сразу с несколькими знаковыми наградами, среди которых победа в номинации «Общественное признание лучших товаров и услуг», «Производитель обуви № 1», а также «Лучшая обувная сеть». «Марко» сегодня – это не только гимн хорошего вкуса, обязательные условия любой коллекции – надежность и комфорт. Как эти важные качества «зашнуровывают» в красивую форму, узнала Юлия Мычка.

История обувной империи «Марко» берет свое начало в 90-х годах с производства мужской обуви. За три десятилетия компания выросла в большой механизм с множеством адресов, и сегодня «Марко» – это не только обувь.

Сергей Мелех, первый заместитель генерального директора ООО «Марко»:

Сегодня компания «Марко» – это холдинг, объединяющий в себе ряд обувных предприятий, таких как «Красный Октябрь», Verdimar, специализирующийся на производстве спортивной и специальной обуви. Это и компания «ВитМа», пошивающая кожгалантерею. Это и меховой комбинат, модернизированный и производящий в настоящий момент современные изделия из меха.

Много лет за устойчивые каблуки на женской обуви здесь отвечают исключительно мужские руки, а вот некоторые сложные технологические процессы доверили умной технике. Ведь «Марко» – это многоступенчатый контроль качества выпускаемой продукции на всех этапах производства.

Ежегодно компания выпускает около 3 000 000 пар обуви, и даже в условиях пандемии «Марко» продолжает свою стратегию расширения торговой сети. За последние полтора года она открыла шесть новых фирменных магазинов.

Художники-модельеры немного волшебники и могут предугадывать будущее. Самые модные тенденции этой осени уже нашли отражение в осенней коллекции белорусского бренда.

Владислава Башкина, художник-модельер ООО «Марко»:

Сейчас наиболее актуальной остается обувь в светлых тонах, цвета сливок и молока, металлизированные вставки как в верхе обуви, так и в подошве, ботинки конструкции челси. В новой коллекции широко представлены кеды и полукеды, в которых используются различные конструктивные элементы – декор, фурнитура, натуральные материалы, светоотражающие элементы, что поможет создать ваш уникальный образ.

Один из самых ярких акцентов этой осени – обувь с кареообразной носочной частью. Это направление широко представлено в женской коллекции «Марко»: от офисных туфель до ботильонов с актуальной шнуровкой.

Стеганые элементы курток и пуховиков плавно перемещаются на обувь. Объемные отсрочки в моделях ботинок – еще один тренд этой осени. И это не все.

Владислава Башкина:

В этом сезоне наиболее актуален фигурный верхний кант, который подчеркнут цветным срезом кожи. Это подчеркнет изящество и хрупкость обладательницы такой обуви.

В честь своего юбилея «Марко» устраивает юбилейный хит-парад – это уникальная возможность приобрести обувь из натуральной кожи по супервыгодной цене.

Сергей Мелех:

Наши покупатели смогут подобрать себе обувь – детскую, женскую, мужскую. Юбилейные цены – это от 19 рублей детская обувь, от 39 рублей – мужская, за 59 рублей женщины могут себе подобрать красивые ботильоны, ботиночки, сапожки. Мы очень ценим, любим наших покупателей, ждем их в фирменных магазинах и приглашаем за покупками.