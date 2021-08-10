«Не надо никуда водить пациентов, всё на месте». Главврач 5-й больницы о том, что изменится после реконструкции

Новости Беларуси. Медицинская помощь максимально быстро и эффективно. Новые возможности появятся у 5-й минской клиники с вводом новых блоков и лаборатории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Медицинская помощь максимально быстро и эффективно. Новые возможности появятся у 5-й минской клиники с вводом новых блоков и лаборатории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О ходе их строительства и реконструкции 10 августа шла речь на выездном заседании с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой, министра здравоохранения Дмитрия Пиневича и председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева.
Модернизация больницы идет поэтапно, недавно ввели в строй 9-этажный неврологический корпус. Современное оборудование значительно улучшило диагностику заболеваний. Вторая очередь – лечебно-диагностический центр, где разместятся бароцентр, эндоскопическое отделение и изотопная лаборатория. На стадии строительства еще один корпус. Все для того, чтобы по максимуму сократить время обследования пациентов и вовремя оказать необходимую помощь.
Михаил Назарчук, главный врач 5-й городской клинической больницы Минска:
Третья очередь у нас сейчас на стадии строительства, и через год мы ее должны к концу года сдать. У нас там будут находиться приемное отделение, операционные блоки, реанимационное отделение и диагностический центр. Будут стоять два магнитно-резонансных томографа, компьютерный томограф, в принципе вся диагностика. Очень хорошая логистика построена, все в приемном отделении будет находиться. Не надо никуда возить пациентов, все на месте.