«Не надо никуда водить пациентов, всё на месте». Главврач 5-й больницы о том, что изменится после реконструкции

Модернизация больницы идет поэтапно, недавно ввели в строй 9-этажный неврологический корпус. Современное оборудование значительно улучшило диагностику заболеваний. Вторая очередь – лечебно-диагностический центр, где разместятся бароцентр, эндоскопическое отделение и изотопная лаборатория. На стадии строительства еще один корпус. Все для того, чтобы по максимуму сократить время обследования пациентов и вовремя оказать необходимую помощь.

Михаил Назарчук, главный врач 5-й городской клинической больницы Минска:

Третья очередь у нас сейчас на стадии строительства, и через год мы ее должны к концу года сдать. У нас там будут находиться приемное отделение, операционные блоки, реанимационное отделение и диагностический центр. Будут стоять два магнитно-резонансных томографа, компьютерный томограф, в принципе вся диагностика. Очень хорошая логистика построена, все в приемном отделении будет находиться. Не надо никуда возить пациентов, все на месте.