Лукашенко: ошибки извлечём и будем самодостаточными и независимыми и в экономике. Вот в чём суть санкций

Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» выходит в тренды медиаплатформ. Рекордные 8 часов откровенного диалога с белорусским лидером – рассмотрели множество вопросов и разных тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ксения Худолей, СТВ:
С 2014 года российские компании продолжают попадать в списки ограничений с незавидной периодичностью. Что ни говори, ответные меры российской стороны сбивают прыть Евросоюза и Америки. И очевидно, что именно Беларусь стала трамплином на пути к дружественной ей федерации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
События прошлого года показали, кто есть кто. И мы остались вдвоем, Беларусь и Россия, потому что удар оттуда наносился через Беларусь, как всегда было, в сердце России. И мы с президентом России мгновенно поняли, что от нас хотят. Что касается санкций, так мы сейчас и так отвечаем на это. Я в последний раз сказал президенту России, и уже публично потом посчитав, подумав здесь, в Беларуси, я ему говорю: слушай, что мы паримся? Чего мы паримся по поводу каких-то санкций? Мы самодостаточные две страны. Если нам чуть-чуть, мы еще не полностью дефицит продовольствия восполняем Россией, немножко надо будет закупать – так с удовольствием привезут и продадут из Новой Зеландии, еще откуда-то.
Мы ошибки извлечем и будем самодостаточными и независимыми государствами и в экономике, смею вас уверить. Вот в чем суть санкций. Санкции – это не только плохо, тяжело и прочее, это возможности. Не хотите? Как Россия правильно поступила: не хотите нам что-то поставлять, вы ввели санкции – получайте эмбарго. И взвыли. А сейчас они еще 800 километров туда, к Варшаве, получат еще одно эмбарго. И они уже не только через Беларусь в Россию, даже на территорию Беларуси не въедут, если они этого хотят. А мы обойдемся. Слушайте, у нас гигантская территория, отличный гигантский опыт – у нас все есть для того, чтобы перепахать землю, посеять, убрать, накормить людей. Просто надо один раз и навсегда избавиться от тех, кто сегодня мешает работать и у нас, и у вас, и идти своей дорогой, своим путем.
Они правильно боятся Лукашенко и Путина. Они правильно делают, им надо бояться этого. Но только мы не из трусливого десятка. Потому что это не наше личное. И даже скажу «не столько наше личное», сколько интересы вас, народов.