Лукашенко: ошибки извлечём и будем самодостаточными и независимыми и в экономике. Вот в чём суть санкций

Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» выходит в тренды медиаплатформ. Рекордные 8 часов откровенного диалога с белорусским лидером – рассмотрели множество вопросов и разных тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ксения Худолей, СТВ:

С 2014 года российские компании продолжают попадать в списки ограничений с незавидной периодичностью. Что ни говори, ответные меры российской стороны сбивают прыть Евросоюза и Америки. И очевидно, что именно Беларусь стала трамплином на пути к дружественной ей федерации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

События прошлого года показали, кто есть кто. И мы остались вдвоем, Беларусь и Россия, потому что удар оттуда наносился через Беларусь, как всегда было, в сердце России. И мы с президентом России мгновенно поняли, что от нас хотят. Что касается санкций, так мы сейчас и так отвечаем на это. Я в последний раз сказал президенту России, и уже публично потом посчитав, подумав здесь, в Беларуси, я ему говорю: слушай, что мы паримся? Чего мы паримся по поводу каких-то санкций? Мы самодостаточные две страны. Если нам чуть-чуть, мы еще не полностью дефицит продовольствия восполняем Россией, немножко надо будет закупать – так с удовольствием привезут и продадут из Новой Зеландии, еще откуда-то.