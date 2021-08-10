В октябре ожидается рост заболеваемости. В Беларуси планируют увеличить поставки вакцины

Новости Беларуси. В Беларуси планируют наращивать поставки вакцины. Это особенно актуально в связи с ожидаемым ростом заболеваемости уже в октябре. Об этом говорили 10 августа в БелМАПО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Не надо никуда водить пациентов, всё на месте». Главврач 5-й больницы о том, что изменится после реконструкции

Там прошло совещание по вопросам работы системы здравоохранения Минска в условиях COVID-19. В разговоре со специалистами приняла участие председатель Совета Республики.