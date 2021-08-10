В октябре ожидается рост заболеваемости. В Беларуси планируют увеличить поставки вакцины

Новости Беларуси. В Беларуси планируют наращивать поставки вакцины. Это особенно актуально в связи с ожидаемым ростом заболеваемости уже в октябре. Об этом говорили 10 августа в БелМАПО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Там прошло совещание по вопросам работы системы здравоохранения Минска в условиях COVID-19. В разговоре со специалистами приняла участие председатель Совета Республики.
Наталье Кочановой взять под личный контроль ситуацию в Минске поручил Президент еще в начале пандемии. На совещании также затронули такие темы, как наличие лекарственных средств, работа высокотехнологичного оборудования и другие.