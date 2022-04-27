YouTube-канал «БелРосТВ» удалён навсегда. Об этом сообщила телерадиовещательная организация Союзного государства

Новости Беларуси. YouTube-канал «БелРосТВ» удален навсегда. Об этом сообщила телерадиовещательная организация Союзного государства. Вот она – информационная война в чистом виде. Именно эта тема объединила экспертов на встрече по вопросам строительства Союзного государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По их мнению, в истории еще не было периода, когда бы информация использовалась так открыто в качестве оружия массового поражения. Зачастую именно фейки толкают некоторых на необдуманные поступки или на нужные кому-то действия.

Если прежде информационные битвы вели государственные телеканалы, теперь поле боя сменилось – ушло в цифровое пространство. Соцсети, видеохостинги – западные технологи поняли, что ставку надо делать на эмоции, на агитацию через видеоролики. Стратегия Союзного государства по обеспечению информационной безопасности в первую очередь направлена на тех, кого еще можно вырвать из-под негативного влияния, то есть на молодое поколение.

Алексей Кубрин, член Постоянного комитета Союзного государства:

Необходимо отметить, что мы работаем в этом направлении уже 25 лет. Мало кто представляет, что с 1997 года сначала начала функционировать научно-практическая конференция по комплексной защите информации. То есть это было даже до договора о создании Союзного государства. Поэтому уже есть очень большой наработанный пласт данных как с точки зрения программного обеспечения, так и с точки зрения непосредственно оборудования, которое сегодня используется. Геннадий Давыдько: в западных странах все наши ресурсы блокируются жесточайшим образом, все инакомыслие подавляется. Читайте здесь.