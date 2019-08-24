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«Постарались в Минске сделать маленькую Грузию». Рассказываем про открытие Дома торговли и «Тбилисоба-2019»

24 августа 2019 17:29
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Новости Беларуси. 24 августа исторический центр Минска наполнили ароматы грузинских блюд, а два дружественных народа вновь объединились в едином гостеприимстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Постарались в Минске сделать маленькую Грузию». Рассказываем про открытие Дома торговли и «Тбилисоба-2019»-1

Уже так полюбившийся белорусам фестиваль национальной культуры «Тбилисоба» наша страна приняла уже в пятый раз, и с каждым годом взаимоотношения становятся все теплее. Не стал исключением и нынешний юбилейный праздник.

Корреспондент Евгений Пустовой о грузинском радушии.

«Постарались в Минске сделать маленькую Грузию». Рассказываем про открытие Дома торговли и «Тбилисоба-2019»-4

Беларусь стала домом для многих грузин, а 24 августа в Минске открылся Дом Грузии. В него вложили около миллиона долларов и создали отдельную компанию-ритейлера. Теперь открыть для себя культуру страны вечной весны и приобрести острые хинкали или сытный хачапури стало проще. На пространстве в несколько сотен квадратных метров Грузия представлена во всех красках.

«Постарались в Минске сделать маленькую Грузию». Рассказываем про открытие Дома торговли и «Тбилисоба-2019»-7

Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Беларуси:
Каждый такой участок, каждый такой праздник, как «Тбилисоба» сегодня больше увеличивают товарооборот, чем все остальные разговоры.

Валерий Кварацхелия о Торговом доме Грузии в Минске: «Название-то грузинский Дом, но это будет домом для белорусов»

«Постарались в Минске сделать маленькую Грузию». Рассказываем про открытие Дома торговли и «Тбилисоба-2019»-10

Дом Грузии – это не только платформа для увеличения товарооборота, это еще и площадка межнационального диалога, когда музыкальный символ Беларуси звучит с грузинским акцентом.

«Постарались в Минске сделать маленькую Грузию». Рассказываем про открытие Дома торговли и «Тбилисоба-2019»-13

Композиция и коллектив те же, сцена – другая. Верхний город, исторический центр белорусской столицы, «Тбилисоба» принимает уже пятый раз. Многоголосие ансамбля «Швидкаца» впечатлило Ангелу Меркель во время ее недавнего визита в Тбилиси.

«Постарались в Минске сделать маленькую Грузию». Рассказываем про открытие Дома торговли и «Тбилисоба-2019»-16

А теперь впечатлить Минск решила Грузия.

«Постарались в Минске сделать маленькую Грузию». Рассказываем про открытие Дома торговли и «Тбилисоба-2019»-19

Мы уже были на Дне Грузии. Всегда очень весело проходит. Атмосферно очень.

«Постарались в Минске сделать маленькую Грузию». Рассказываем про открытие Дома торговли и «Тбилисоба-2019»-22

Кухня нравится, вино нравится, народ очень добродушный. Ну, как и мы, белорусы, открытые такие.

«Постарались в Минске сделать маленькую Грузию». Рассказываем про открытие Дома торговли и «Тбилисоба-2019»-25

Близка гостеприимством, великолепием, всем. Шикарно.

«Постарались в Минске сделать маленькую Грузию». Рассказываем про открытие Дома торговли и «Тбилисоба-2019»-28

Грузия открыла себя Минску благодаря «Тбилисоба». Страна вечной весны одна из самых востребованных среди белорусских туристов, но открытой книгой Иверию не назовешь. Впереди много проектов.

«Постарались в Минске сделать маленькую Грузию». Рассказываем про открытие Дома торговли и «Тбилисоба-2019»-31

Если пятница была днем деловых встреч и переговоров, то суббота посвящена неформальному общению. Мэры Минска и Тбилиси сегодня посетили Музей великой отечественной войны.

«Постарались в Минске сделать маленькую Грузию». Рассказываем про открытие Дома торговли и «Тбилисоба-2019»-34

Анатолий Сивак, председатель Минского горисполкома:
Главная задача все-таки сегодня для нас – это праздник культуры Грузии в нашей стране, который любим минчанами. Это мероприятие у нас самое основное сегодня.

«Постарались в Минске сделать маленькую Грузию». Рассказываем про открытие Дома торговли и «Тбилисоба-2019»-37

Коха Каладдзе, мэр Тбилиси:
Ваша страна приняла самый страшный удар, но вы не забываете и о подвиге других стран. Очень приятно, что нам рассказали и грузинах. 

«Постарались в Минске сделать маленькую Грузию». Рассказываем про открытие Дома торговли и «Тбилисоба-2019»-40

Среди общих интересов градоначальников – футбол. Наш мэр увлекается им, а Коха Каллдазе вообще в политику пришел из большого спорта. Так наметилась очередная локация следующего визита – реконструированный стадион «Динамо».

«Постарались в Минске сделать маленькую Грузию». Рассказываем про открытие Дома торговли и «Тбилисоба-2019»-43

А на «Тбилисоба» самой посещаемой праздничной точкой стал вот этот уголок Верхнего города, напоминающий Старый Тбилиси.

«Постарались в Минске сделать маленькую Грузию». Рассказываем про открытие Дома торговли и «Тбилисоба-2019»-46

Свадьба проходит без традиционного «горько» – разве может быть на грузинском празднике горько? От обилия длинных тостов любое вино будет сладким, а застолье – сменяется танцами и плясками.

«Постарались в Минске сделать маленькую Грузию». Рассказываем про открытие Дома торговли и «Тбилисоба-2019»-49

В 2018 году праздник посетили около 80 тысяч человек. В этом, предвидя такой ажиотаж, небольшая Грузия разместилась по всему Верхнему городу. Целые кварталы фудкортов с хачапури и харчо, море мастер-классов и даже бассейн с природной водой. Но самое близкое сердцу – это протяженные как горы Грузии песни.

«Постарались в Минске сделать маленькую Грузию». Рассказываем про открытие Дома торговли и «Тбилисоба-2019»-52

# Беларусь-Грузия # общество # Валерий Кварацхелия # Анатолий Сивак # Коха Каладдзе # Фотофакт

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