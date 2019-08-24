«Постарались в Минске сделать маленькую Грузию». Рассказываем про открытие Дома торговли и «Тбилисоба-2019»

Новости Беларуси. 24 августа исторический центр Минска наполнили ароматы грузинских блюд, а два дружественных народа вновь объединились в едином гостеприимстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже так полюбившийся белорусам фестиваль национальной культуры «Тбилисоба» наша страна приняла уже в пятый раз, и с каждым годом взаимоотношения становятся все теплее. Не стал исключением и нынешний юбилейный праздник. Корреспондент Евгений Пустовой о грузинском радушии.

Беларусь стала домом для многих грузин, а 24 августа в Минске открылся Дом Грузии. В него вложили около миллиона долларов и создали отдельную компанию-ритейлера. Теперь открыть для себя культуру страны вечной весны и приобрести острые хинкали или сытный хачапури стало проще. На пространстве в несколько сотен квадратных метров Грузия представлена во всех красках.

Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Беларуси:

Каждый такой участок, каждый такой праздник, как «Тбилисоба» сегодня больше увеличивают товарооборот, чем все остальные разговоры. Валерий Кварацхелия о Торговом доме Грузии в Минске: «Название-то грузинский Дом, но это будет домом для белорусов»

Дом Грузии – это не только платформа для увеличения товарооборота, это еще и площадка межнационального диалога, когда музыкальный символ Беларуси звучит с грузинским акцентом.

Композиция и коллектив те же, сцена – другая. Верхний город, исторический центр белорусской столицы, «Тбилисоба» принимает уже пятый раз. Многоголосие ансамбля «Швидкаца» впечатлило Ангелу Меркель во время ее недавнего визита в Тбилиси.

А теперь впечатлить Минск решила Грузия.

Мы уже были на Дне Грузии. Всегда очень весело проходит. Атмосферно очень.

Кухня нравится, вино нравится, народ очень добродушный. Ну, как и мы, белорусы, открытые такие.

Близка гостеприимством, великолепием, всем. Шикарно.

Грузия открыла себя Минску благодаря «Тбилисоба». Страна вечной весны одна из самых востребованных среди белорусских туристов, но открытой книгой Иверию не назовешь. Впереди много проектов.

Если пятница была днем деловых встреч и переговоров, то суббота посвящена неформальному общению. Мэры Минска и Тбилиси сегодня посетили Музей великой отечественной войны.

Анатолий Сивак, председатель Минского горисполкома:

Главная задача все-таки сегодня для нас – это праздник культуры Грузии в нашей стране, который любим минчанами. Это мероприятие у нас самое основное сегодня.

Коха Каладдзе, мэр Тбилиси:

Ваша страна приняла самый страшный удар, но вы не забываете и о подвиге других стран. Очень приятно, что нам рассказали и грузинах.

Среди общих интересов градоначальников – футбол. Наш мэр увлекается им, а Коха Каллдазе вообще в политику пришел из большого спорта. Так наметилась очередная локация следующего визита – реконструированный стадион «Динамо».

А на «Тбилисоба» самой посещаемой праздничной точкой стал вот этот уголок Верхнего города, напоминающий Старый Тбилиси.

Свадьба проходит без традиционного «горько» – разве может быть на грузинском празднике горько? От обилия длинных тостов любое вино будет сладким, а застолье – сменяется танцами и плясками.