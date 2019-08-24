«Мы все работаем как большая семья»: в Могилёвском районе отпраздновали первые Дожинки

Новости Беларуси. Аграрии сельхозпредприятия «Заря» Могилевского района первыми в области отметили Дожинки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее в видеоматериале Ирины Недобоевой.

Окончание уборочной на сельхозпредприятии «Заря» Могилевского района празднуют в народных традициях. Последняя полоса ярового рапса – именно на ней и провели обряд заламывания бороды. В точности так, как это делали наши предки.

Анна Катунь, жительница агрогородка Заря:

Хоть техники и много, а без ручного труда ничего не будет. Урожай только знатный ручной. Поэтому мы делаем такой обряд, как делали и наши предки, и их не забываем.

За обрядом наблюдают водители, механизаторы, агрономы. Благодаря их труду удалось получить хороший урожай. 74 центнера – средний намолот с гектара. Есть и свои герои жатвы. Среди награжденных на первых в области Дожинках и водитель-пятитысячник Василий Котов.

Василий Котов, водитель агрокомбината «Заря»:

За станком отстоял семь часов и пошел, тебе и обед. А здесь и на ходу обедаешь, и в шесть утра на работе, и домой в одиннадцать вечера – такая работа. Зимой, конечно, больше выходных, больше послаблений. А лето, осень, весна – для крестьянина это, как говорится, день год кормит.

А вот Алексею и Юрию Макосовым принадлежит личный рекорд кампании. Семейный экипаж намолотил 4000 тонн зерна, и это лучший результат не только в области, но и в стране.

Юрий Макосов, механизатор агрокомбината «Заря»:

По-моему, в каждом человеке своя есть к чему-то любовь. Один вырезает дерево, другой камень чешет, один землю копает, другой добывает уголек, как говорили. Это дано, наверное, от Бога. Если есть принадлежность к чему-то – она показывается.

Алексей Макосов, механизатор агрокомбината «Заря»:

Заслуга всего хозяйства, потому что мы все работаем там как большая семья. Вот из-за этого получается и зерно хорошее, и большие намолоты.

На результат в хозяйстве «Заря», разумеется, работает сплоченная команда. Они как никто понимают смысл народной мудрости «что посеешь, то и пожнешь».

Екатерина Заровская, генеральный директор Агрокомбината «Заря»:

Получилось это благодаря тому, что было посеяно, внесены минеральные удобрения на хороший посевной материал. Так должно быть, команда сработала слажено, и получили хороший результат.

Расслабляться аграриям еще рано. Вслед за уборочной – посевная кампания. На поле, где дожали рапс, провели старинный обряд засевки.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Чтобы урожай был хороший и в следующем году, перед посевом поле задабривали хлебом, солью и кашей, и только после этого проходили первую борозну. А уже следом шли севцы с зерном.