Прямой эфир

«Была боязнь, что наши люди не захотят соглашаться на такую схему». Анонс интервью с министром экономики Беларуси

25 августа 2019 12:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пилотный проект по утеплению: около 30 жилых домов Минска планируется запустить до конца года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом в интервью программе «Неделя» рассказал министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой. Проект будет реализован при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития.

«Была боязнь, что наши люди не захотят соглашаться на такую схему». Анонс интервью с министром экономики Беларуси-1

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:
Банк попросил, чтобы была не только бюджетная или кредитная поддержка, но обязательно граждане участвовали собственными ресурсами. Это была, конечно, самая большая не проблема даже, а боязнь – что наши люди не захотят соглашаться на такую схему.

Сегодня мы видим, что та выборка, которую провел Минский горисполком, показывает, что наоборот, очень много желающих. Я надеюсь, что Президент буквально на ближайшей неделе подпишет этот указ, и мы на добровольной абсолютно основе его запустим, потому что по потенциалу это, наверное, будет крупнейший инфраструктурный проект в нашей стране.

«Была боязнь, что наши люди не захотят соглашаться на такую схему». Анонс интервью с министром экономики Беларуси-4

Полную версию интервью – смотрите в программе «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру.

Подробности в видеоматериале.

Главные темы уходящих семи дней смотрите в итоговой программе «Неделя» в 19:30 на СТВ.

«Была боязнь, что наши люди не захотят соглашаться на такую схему». Анонс интервью с министром экономики Беларуси-7

# Банк развития # общество # Дмитрий Крутой # Юлия Огнева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы все работаем как большая семья»: в Могилёвском районе отпраздновали первые Дожинки
24 августа 2019 18:58

«Мы все работаем как большая семья»: в Могилёвском районе отпраздновали первые Дожинки

«Постарались в Минске сделать маленькую Грузию». Рассказываем про открытие Дома торговли и «Тбилисоба-2019»
24 августа 2019 17:29

«Постарались в Минске сделать маленькую Грузию». Рассказываем про открытие Дома торговли и «Тбилисоба-2019»

Какими будут осень, зима и весна? Народные приметы на конец августа
24 августа 2019 17:10

Какими будут осень, зима и весна? Народные приметы на конец августа