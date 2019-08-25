«Была боязнь, что наши люди не захотят соглашаться на такую схему». Анонс интервью с министром экономики Беларуси

Новости Беларуси. Пилотный проект по утеплению: около 30 жилых домов Минска планируется запустить до конца года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом в интервью программе «Неделя» рассказал министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой. Проект будет реализован при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития.

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:

Банк попросил, чтобы была не только бюджетная или кредитная поддержка, но обязательно граждане участвовали собственными ресурсами. Это была, конечно, самая большая не проблема даже, а боязнь – что наши люди не захотят соглашаться на такую схему. Сегодня мы видим, что та выборка, которую провел Минский горисполком, показывает, что наоборот, очень много желающих. Я надеюсь, что Президент буквально на ближайшей неделе подпишет этот указ, и мы на добровольной абсолютно основе его запустим, потому что по потенциалу это, наверное, будет крупнейший инфраструктурный проект в нашей стране.