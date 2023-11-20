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В Заводском районе появится новый детский сад

20 ноября 2023 14:12
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Новости Беларуси. В Заводском районе появится новый детский сад. В границах улиц Ваупшасова, Ключевой и Таежной уже начались работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Заводском районе появится новый детский сад-1

Сейчас строители занимаются расчисткой площадки. Изначально на территории более 1,5 тысячи гектаров снесут хозяйственные постройки, снимут растительный грунт, вынесут все инженерные сети. А после приступят к возведению дошкольного учреждения. Это будет современный трехэтажный объект с бассейном, эстетическим центром, игровыми, кружковыми помещениями и компьютерным классом. Сад рассчитан на 230 деток.

# Детские сады в Минске # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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