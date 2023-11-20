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«Беловежская пуща», «Ароматы Беларуси». Парфюмер из Минска создал коллекцию на все случаи жизни

20 ноября 2023 14:19
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Ежедневно, заглядывая в шкаф, мы подбираем себе подходящий образ: на работу, свидание или деловую встречу. Но, помимо вещевого гардероба, есть еще и парфюмерный. Николай уже составил капсулу запахов.

«Беловежская пуща», «Ароматы Беларуси». Парфюмер из Минска создал коллекцию на все случаи жизни-1

Николай Ярец, парфюмер:
Если мы говорим про ароматы на каждый день, я использую «Аромат Минска». Если это свидание, какая-то встреча с женой, то это аромат «Нюанс», очень чувственный, нежный запах. Если это деловой костюм, галстук, это аромат древесного кроя. Аромат под названием «Беловежская пуща».

Подробности в видеоматериале.

# Парфюмерия # общество # Николай Ярец # Валерия Яскевич # Фотофакт

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