«Беловежская пуща», «Ароматы Беларуси». Парфюмер из Минска создал коллекцию на все случаи жизни

Ежедневно, заглядывая в шкаф, мы подбираем себе подходящий образ: на работу, свидание или деловую встречу. Но, помимо вещевого гардероба, есть еще и парфюмерный. Николай уже составил капсулу запахов.

Николай Ярец, парфюмер:

Если мы говорим про ароматы на каждый день, я использую «Аромат Минска». Если это свидание, какая-то встреча с женой, то это аромат «Нюанс», очень чувственный, нежный запах. Если это деловой костюм, галстук, это аромат древесного кроя. Аромат под названием «Беловежская пуща».