Белоруска восстановила бабушкин дом в деревне – теперь там современный интерьер, но с историей

За мечтой в деревню. Людей, которые меняют городскую прописку на сельскую, становится все больше, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Нередко такое решение принимают не просто из желания уехать подальше от каменных джунглей, а из-за большой и искренней любви к своей малой родине. Люди восстанавливают дома, в которых выросли их родители, и остаются в них жить. Так поступила и героиня нашего следующего материала. Три года назад Ольга Давидюк решила отремонтировать дом своей бабушки, но так и не смогла уехать обратно в город. Окунулась в быт современного деревенского дома и Дарья Авсюк.

Деревянный пол, частично замененный потолок, двери с засовом и старая мебель. Все эти вещи напоминают Ольге о ее бабушке Зине.

Началось все с «фиранок» – шторок на окнах веранды. Ранее здесь во всем преобладал сельский быт.

А сейчас благодаря современной отделке просматривается интересный дизайн, но с нотками старины.

Ольга Давидюк:

Изначально была задумка, что здесь останется что-то старое, потому что это же история, это бабушка. Поэтому не хотелось менять двери, потолок тоже оставила по максимуму, где смогла, пол везде только перекрасила. Каждая вещь здесь сразу напоминает о ней, как мы сюда приезжали. Это очень ценно и дорого. Поэтому хотелось оставить все, что возможно было оставить. Все вручную шлифовала руками во дворе, красила.

С ремонтом помогали родители. Планировку пришлось немного поменять. Вместо большой русской печи теперь кухня и санузел. А огромный зал Ольга разделила на гостиную и спальню.

На реконструкцию дома Ольга потратила все свои сбережения. Но ни потраченного времени, ни денег не жалеет. Ведь в этом есть смысл.