«Явно заслужил». Посол России вручил орден Дружбы директору комплекса «Брестская крепость»

Новости Беларуси. Настоящий символ мужества и единства и в то же время боли и скорби о погибших в великой войне. Единственная в мире крепость-герой в 2022 году отмечает 180 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время существования мемориальный комплекс посетили 26 миллионов человек из 140 стран. Количество туристов постоянно растет. За этим стоит труд профессионального коллектива во главе с его руководителем Григорием Бысюком.

Указом президента России он удостоен ордена Дружбы. Высокую награду 10 мая вручили в столичном Доме офицеров.

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Орден Дружбы вручается тем представителям других стран, гражданам других стран, которые содействуют улучшению взаимоотношений между странами, между народами этих стран, участие в патриотической деятельности. Кому как не директору комплекса «Брестская крепость» – Григорий Григорьевич его явно заслужил.

Григорий Бысюк, директор Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

Высокая очень, я считаю, награда. Это заслуга нашего коллектива, конечно, я тоже постарался. Мы будем стараться, чтобы как можно больше в первую очередь молодежи посетило наш мемориальный комплекс, и сами прочувствовали, насколько важно беречь мир на нашей планете.