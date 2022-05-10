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«Явно заслужил». Посол России вручил орден Дружбы директору комплекса «Брестская крепость»

10 мая 2022 18:12
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Новости Беларуси. Настоящий символ мужества и единства и в то же время боли и скорби о погибших в великой войне. Единственная в мире крепость-герой в 2022 году отмечает 180 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Явно заслужил». Посол России вручил орден Дружбы директору комплекса «Брестская крепость»-1

За время существования мемориальный комплекс посетили 26 миллионов человек из 140 стран. Количество туристов постоянно растет. За этим стоит труд профессионального коллектива во главе с его руководителем Григорием Бысюком.

«Явно заслужил». Посол России вручил орден Дружбы директору комплекса «Брестская крепость»-4

Указом президента России он удостоен ордена Дружбы. Высокую награду 10 мая вручили в столичном Доме офицеров.

«Явно заслужил». Посол России вручил орден Дружбы директору комплекса «Брестская крепость»-7

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Орден Дружбы вручается тем представителям других стран, гражданам других стран, которые содействуют улучшению взаимоотношений между странами, между народами этих стран, участие в патриотической деятельности. Кому как не директору комплекса «Брестская крепость» – Григорий Григорьевич его явно заслужил.

«Явно заслужил». Посол России вручил орден Дружбы директору комплекса «Брестская крепость»-10

Григорий Бысюк, директор Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:
Высокая очень, я считаю, награда. Это заслуга нашего коллектива, конечно, я тоже постарался. Мы будем стараться, чтобы как можно больше в первую очередь молодежи посетило наш мемориальный комплекс, и сами прочувствовали, насколько важно беречь мир на нашей планете.

«Явно заслужил». Посол России вручил орден Дружбы директору комплекса «Брестская крепость»-13

В день очередной годовщины начала Великой Отечественной войны в мемориальном комплексе запланирован ряд памятных мероприятий. Уже традиционно ровно в 4 утра состоится митинг-реквием, после чего белорусские и российские реконструкторы восстановят первые сражения 22 июня 1941 года.

# Великая Отечественная война # общество # Владимир Путин # Борис Грызлов # Григорий Бысюк # Фотофакт

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