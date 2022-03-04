«Для меня прекрасно быть мамой». В Беларуси в преддверии 8 Марта поздравили многодетных мам

Новости Беларуси. Самый красивый праздник – 8 Марта – готовятся отметить в Минской области. К Международному женскому дню запланированы сотни мероприятий. В преддверии праздника традиционно наградили и многодетных мам. Почетную награду получили 80 женщин. Всего же в центральном регионе проживают более 2 000 орденоносных мам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С подробностями – Анастасия Кончиц.

В семье Добриян умение заплетать косички – базовый родительский навык. Здесь растут три девочки. В первый раз пол ребенка с мужем не загадывали. А далее, приходя в роддом, на вопрос: «Кто у вас будет», родители с улыбкой говорили: «У нас как обычно!»