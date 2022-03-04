Посвящена геноциду во время ВОВ. В музее Березинской гимназии открыли тематическую выставку

Новости Беларуси. Тематическая постоянная выставка открылась в музее Березинской гимназии. Посвящена она жертвам геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В экспозиции представлены фотографии и личные вещи тех, кто защищал Родину. А также копии актов осмотра братских могил и опросов местных жителей, разоблачающих политику геноцида. Выставка стала возможна благодаря усилиям прокуратуры, райисполкома, управления по образованию спорту и туризму.

Илья Борисевич, ученик Березинской гимназии: За час вайны Беларусь страціла кожнага трэцяга жыхара, загінула каля трох мільёнаў чалавек, амаль 50 тысяч партызан і падпольшчыкаў. Большая колькасць з іх не былі салдатамі, партызанамі або падпольшчыкамі, гэта былі жанчыны, дзеці, падлеткі, старыя людзі. Звычайныя мірныя жыхары.

Антон Шпаковский, ученик Березинской гимназии:

На вуліцы Інтэрнацыянальнай было размешчана гета, куды перасялілі ўсіх яўрэяў. Людзей прымушалі працаваць па 12-14 гадзін на дзень. У пачатку лютага 1942 адбылася карная аперацыя, у выніку якой загінула 940 вязняў гета, у тым ліку 73 немаўлят.

Посещают выставку не только ученики гимназии. Ознакомиться с экспонатами приезжают в том числе школьники из Любанского района, а также Полоцка и Мозыря. Экспозиция будет постоянной и останется неизменной частью музея.