«Очень довольны, очень ждали». Почему пожилые белорусы советуют прививаться от коронавируса?

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первую очередь прививку могут получить те белорусы, которые находятся в группе риска заболевания. Это сотрудники учреждений здравоохранения, образования, соцработники и жители домов-интернатов.

Только в Витебской области иммунизацию прошли 45 % медиков. На очереди также работники транспортной и коммунальной сферы.