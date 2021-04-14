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«Очень довольны, очень ждали». Почему пожилые белорусы советуют прививаться от коронавируса?

14 апреля 2021 14:08
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первую очередь прививку могут получить те белорусы, которые находятся в группе риска заболевания. Это сотрудники учреждений здравоохранения, образования, соцработники и жители домов-интернатов.

Только в Витебской области иммунизацию прошли 45 % медиков. На очереди также работники транспортной и коммунальной сферы.

«Очень довольны, очень ждали». Почему пожилые белорусы советуют прививаться от коронавируса? -1

Кирилл Павленко, заведующий отделением профилактики Витебской городской центральной поликлиники:
Предоставляют списки сотрудников. Мы договариваемся, когда им удобнее прийти в течение дня, какой день недели, даже так. По сколько человек, чтобы нам тоже не создавать излишнюю нагрузку на кабинет. В день около 100 человек последние недели приходит на вакцинацию против коронавирусной инфекции.

«Очень довольны, очень ждали». Почему пожилые белорусы советуют прививаться от коронавируса? -4

Буквально на днях в Витебской области стартовала вакцинация людей старше 61 года. Списки желающих составляются участковыми терапевтами. Сейчас вакцинируют первым компонентом «Спутника V». Через три недели пациенту придется посетить врача для повторной иммунизации вторым компонентом. Вакцинация проходит бесплатно.

«Очень довольны, очень ждали». Почему пожилые белорусы советуют прививаться от коронавируса? -7

Лариса Павлова, жительница Витебска:
Очень довольны, прекрасное самочувствие. Очень ждали. И советуем буквально всем прививаться. Если все привьются, то и меньше будет больных. Потому что сейчас, конечно, мы сидим больше дома. Хочется очень вырваться – весна.

«Очень довольны, очень ждали». Почему пожилые белорусы советуют прививаться от коронавируса? -10

Уже в третьей декаде апреля вакцинация станет доступной для всех желающих, независимо от возраста и рода деятельности. Для этого достаточно связаться со своей поликлиникой по месту жительства и записаться. Вакцинация также будет бесплатной.

# Коронавирус # общество # Кирилл Павленко # Лариса Павлова # Фотофакт

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