Игорь Карпенко: мы даже, наверное, больше нужного открыли двери наших заведений для всех субъектов образовательного процесса

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Это проблема Telegram-каналов и недостоверного преподнесения информации. А чтобы делать все грамотно и правильно, надо просто открыть 500 страниц Кодекса и хотя бы его прочитать. Так вот ничего в этой теме не изменилось. Была раньше статья 33-я Кодекса (старая редакция), где было записано право родителей на ознакомление с образовательным процессом, формами, методами работы и так далее. Сейчас эта статья претерпела небольшое изменение, стала 34-й по своему счету, и там прописано, что в порядке, установленном учреждением образования. И это естественно. Если в школе учатся 700 учеников, и одномоментно все 700 родителей захотят ознакомиться, то в школе будет коллапс, вы прекрасно это понимаете. Сегодня учреждения образования настолько открыты, что мы даже, наверное, больше нужного открыли двери наших заведений для всех субъектов образовательного процесса, включая общественность и людей, которые мимо даже проходят и хотели бы что-то узнать или ознакомиться.