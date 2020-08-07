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Явка избирателей за три дня досрочного голосования в Минской области составила 20,84%

07 августа 2020 16:00
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Новости Беларуси. Жители Минской области активно идут на избирательные участки. Явка за три дня досрочного голосования составила почти 21 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего в области более 1 миллиона 140 тысяч избирателей.

Явка избирателей за три дня досрочного голосования в Минской области составила 20,84%-1

Напомним, и 8 августа участки будут работать с 10:00 и до 19:00. С 14:00 до 16:00 перерыв. Для того чтобы получить бюллетень, необходим паспорт, служебное, пенсионное удостоверения, студенческий или водительские права. На участки спешат те, кто 9 августа будет занят и давно определился с выбором.

Явка избирателей за три дня досрочного голосования в Минской области составила 20,84%-3

Галина Красовская, секретарь участковой комиссии Сватковского участка для голосования № 21:
К нашему участку относятся 784 избирателя, куда входит 26 населенных пунктов, которые расположены на территории Сватковского сельского совета. Воскресенье – выходной, сейчас стоит теплая погода, у нас чудесный район с озерами – кто-то захочет поехать покупаться, отдохнуть на пляж. Поэтому многие приходят голосовать досрочно.

Явка избирателей за три дня досрочного голосования в Минской области составила 20,84%-5

Основной день голосования – 9 августа. Всего в Минской области создано 992 участка.

# Выборы в Беларуси # Андрей Дмитриев # Анна Канопацкая # Александр Лукашенко # Светлана Тихановская # Сергей Черечень

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