Ярнбомбинг в Солигорске. Посмотрите, как необычно школьники украсили шарфами деревья

Новости Беларуси. Уличное искусство под названием «ярнбомбинг» пришло и в Солигорск. Оно призвано согревать окружающий мир и украшать городской пейзаж, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, во дворе средней школы № 8 вязаные шарфы примерили шесть лип. Дизайнерами выступили ученики.

Подробнее Дарья Седун.

Вот уже несколько недель двор солигорской средней школы № 8 – яркая точка на карте города. Укутанные в разноцветные шарфики деревья стали местной новинкой. А само место – локацией для фотосессий.