Прямой эфир

Ярнбомбинг в Солигорске. Посмотрите, как необычно школьники украсили шарфами деревья

27 января 2023 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уличное искусство под названием «ярнбомбинг» пришло и в Солигорск. Оно призвано согревать окружающий мир и украшать городской пейзаж, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, во дворе средней школы № 8 вязаные шарфы примерили шесть лип. Дизайнерами выступили ученики.

Подробнее Дарья Седун.

Вот уже несколько недель двор солигорской средней школы № 8 – яркая точка на карте города. Укутанные в разноцветные шарфики деревья стали местной новинкой. А само место – локацией для фотосессий.

Ярнбомбинг в Солигорске. Посмотрите, как необычно школьники украсили шарфами деревья-1

Дарья Седун, корреспондент:
Вязаный стрит-арт (или в оригинале ярнбомбинг) – это уличное искусство, чем-то похожее на граффити, только вместо краски используются пряжа и нитки, а иногда даже шарфы.

Основная цель ярнбомбинга – сделать городское пространство уютнее и внести больше ярких красок. Последнее особенно актуально осенью и зимой. Идейный вдохновитель проекта – педагог-организатор средней школы № 8 Людмила Николаевна Черныш. Утеплить деревья она предложила просто в качестве интересного эксперимента. Школьники подхватили.

Ярнбомбинг в Солигорске. Посмотрите, как необычно школьники украсили шарфами деревья-4

Подробности смотрите в видеоматериале.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Дизайн # общество # Дарья Седун # Людмила Черныш # Тимур Призба # Александра Дрозд # Мирослава Белицкая # Матвей Чиж # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
МИД: Беларусь вносит последовательный вклад в международные усилия по сохранению памяти о жертвах Холокоста
27 января 2023 13:44

МИД: Беларусь вносит последовательный вклад в международные усилия по сохранению памяти о жертвах Холокоста

В Гродно из-за подъёма уровня воды удлинили понтонный мост на Немане
27 января 2023 12:45

В Гродно из-за подъёма уровня воды удлинили понтонный мост на Немане

Дзиодзина про беженцев: «О ценности человека в Литве говорят красиво, а поведенчески демонстрируют своё безразличие»
27 января 2023 11:42

Дзиодзина про беженцев: «О ценности человека в Литве говорят красиво, а поведенчески демонстрируют своё безразличие»