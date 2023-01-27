Ярнбомбинг в Солигорске. Посмотрите, как необычно школьники украсили шарфами деревья

Новости Беларуси. Уличное искусство под названием «ярнбомбинг» пришло и в Солигорск. Оно призвано согревать окружающий мир и украшать городской пейзаж, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, во дворе средней школы № 8 вязаные шарфы примерили шесть лип. Дизайнерами выступили ученики.
Подробнее Дарья Седун.
Вот уже несколько недель двор солигорской средней школы № 8 – яркая точка на карте города. Укутанные в разноцветные шарфики деревья стали местной новинкой. А само место – локацией для фотосессий.
Дарья Седун, корреспондент:
Вязаный стрит-арт (или в оригинале ярнбомбинг) – это уличное искусство, чем-то похожее на граффити, только вместо краски используются пряжа и нитки, а иногда даже шарфы.
Основная цель ярнбомбинга – сделать городское пространство уютнее и внести больше ярких красок. Последнее особенно актуально осенью и зимой. Идейный вдохновитель проекта – педагог-организатор средней школы № 8 Людмила Николаевна Черныш. Утеплить деревья она предложила просто в качестве интересного эксперимента. Школьники подхватили.
Подробности смотрите в видеоматериале.
Подписывайтесь на нас в Telegram!