МИД: Беларусь вносит последовательный вклад в международные усилия по сохранению памяти о жертвах Холокоста

Новости Беларуси. Международный день памяти жертв Холокоста. Именно 27 января в 1945-м Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим, где (по разным оценкам) погибли от 1,5 до 4 миллионов человек. Но это не единственное место, где застыла кровь жертв беспощадной, бесчеловечной нацистской политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси до 800 тысяч евреев были замучены в многочисленных гетто и расстреляны в лагерях смерти. Единицам удалось выжить благодаря помощи отважных жителей нашей страны. Так случилось и в Витебске. Сегодня там прошла церемония вручения награды праведников народов мира. Почетное звание присвоили Дарье Красиковой. Она во время войны уберегла от гибели двух еврейских детей. Было это в Лиозно. Там действовало гетто. Рискуя жизнью, женщина спрятала у себя дома родных брата и сестру. Через два десятка лет, уже будучи взрослыми, они навестили женщину, благодаря которой удалось избежать гибели. К сожалению, сегодня никого из действующих лиц той истории уже нет, и награду праведников народов мира – диплом и медаль – вручили внуку Дарьи Красиковой. Храниться они будут в военно-историческом музее в Лиозно.

Иван Красиков, внук праведника народов мира Дарьи Красиковой:

В детстве я, например, историю эту слышал. Я очень был рад, что бабушка так сделала. У нее своих было трое детей, муж-красноармеец. Не побоялась, и не каждый такое мог сделать, это такой поступок – своих детей могли расстрелять.

На сегодняшней церемонии зачитали обращение главы МИД нашей страны. В нем особо подчеркнуто: Беларусь вносит последовательный вклад в международные усилия по сохранению памяти о жертвах Холокоста, данное мероприятие в Витебске – еще одно свидетельство исторически неразрывного и дружеского характера отношений между народами Беларуси и Израиля.

Цви Миркин, временный поверенный в делах Израиля в Беларуси:

Выражение благодарности еврейским народом, тем, кто выжил в катастрофе, и потомкам выживших тем, кто помогал евреям, несмотря на риск и опасность для жизни их и их семей. Это не должно повториться. Нужно сделать все, чтобы подобные события не повторялись.