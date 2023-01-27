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В Гродно из-за подъёма уровня воды удлинили понтонный мост на Немане

27 января 2023 12:45
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Новости Беларуси. Из-за подъема уровня воды в Немане понтонный мост в Гродно пришлось удлинить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно из-за подъёма уровня воды удлинили понтонный мост на Немане-1

Временная переправа для пешеходов теперь составляет почти 120 метров. Пока этого достаточно. Ситуацию постоянно контролируют военные. Ведь именно силами 557-й инженерной бригады и были соединены берега. Переправа прослужит еще полтора-два месяца, а затем пешеходное движение вернут на новый мост, который пока на реконструкции.

В Гродно из-за подъёма уровня воды удлинили понтонный мост на Немане-4

Дмитрий Дрозд, командир понтонно-мостового батальона 557-й инженерной бригады:
В связи со сложившимися паводковой ситуацией на реках Республики Беларусь нами заблаговременно было принято решение по дооборудованию понтонно-мостовой переправы с целью увеличения ее дины. На текущий момент общая длина моста составляет 119 метров, мост состоит из 16 речных звеньев и двух береговых звеньев. Сегодня мы провели работу по увеличению моста, добавили одно речное звено, длина которого составляет 7 метров.

В Гродно из-за подъёма уровня воды удлинили понтонный мост на Немане-7

Для того чтобы обезопасить от паводка переправу, понадобилось несколько часов работы слаженной команды военнослужащих. Привлекали и технику. На объекте остается дежурить мостовая группа инженерной бригады.

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# Мосты Беларуси # общество # Дмитрий Дрозд # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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