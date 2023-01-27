В Гродно из-за подъёма уровня воды удлинили понтонный мост на Немане

Новости Беларуси. Из-за подъема уровня воды в Немане понтонный мост в Гродно пришлось удлинить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Временная переправа для пешеходов теперь составляет почти 120 метров. Пока этого достаточно. Ситуацию постоянно контролируют военные. Ведь именно силами 557-й инженерной бригады и были соединены берега. Переправа прослужит еще полтора-два месяца, а затем пешеходное движение вернут на новый мост, который пока на реконструкции.

Дмитрий Дрозд, командир понтонно-мостового батальона 557-й инженерной бригады:

В связи со сложившимися паводковой ситуацией на реках Республики Беларусь нами заблаговременно было принято решение по дооборудованию понтонно-мостовой переправы с целью увеличения ее дины. На текущий момент общая длина моста составляет 119 метров, мост состоит из 16 речных звеньев и двух береговых звеньев. Сегодня мы провели работу по увеличению моста, добавили одно речное звено, длина которого составляет 7 метров.