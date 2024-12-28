Ярмарки, представления и концертные программы. Узнали, что ждёт минчан в канун Нового года

Каждый год с приближением зимних праздников Минск оживает яркими огнями и волшебными событиями и превращается в настоящую сказку. И кульминация этого действия в канун Нового года. О том, что ждет жителей и гостей столицы, рассказала наша гостья.

Екатерина Лучина:

Да, в этом году у нас график работы, ну, естественно, это стандартно наша центральная часть города, площадка у Дворца спорта. Будет она работать с полдвенадцатого ночи до четырех утра. Как я уже ранее сказала, это будут молодежные коллективы, кавер-бенды, молодежные исполнители наши. В репертуаре песни, конечно же, будут больше рождественские, новогодние. И в то же время мы исполним и популярные, известные песни.