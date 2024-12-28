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Ярмарки, представления и концертные программы. Узнали, что ждёт минчан в канун Нового года

28 декабря 2024 13:56
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Каждый год с приближением зимних праздников Минск оживает яркими огнями и волшебными событиями и превращается в настоящую сказку. И кульминация этого действия в канун Нового года. О том, что ждет жителей и гостей столицы, рассказала наша гостья. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Лучина, начальник управления культуры Минского городского исполнительного комитета. 

Ярмарки, представления и концертные программы. Узнали, что ждёт минчан в канун Нового года-2

Ольга Бурлакова, ведущая:
Поэтому будет все. Екатерина, давайте все-таки про новогоднюю ночь поподробнее, потому что это же самая главная ночь в году.

Ярмарки, представления и концертные программы. Узнали, что ждёт минчан в канун Нового года-4

Екатерина Лучина:
Да, в этом году у нас график работы, ну, естественно, это стандартно наша центральная часть города, площадка у Дворца спорта. Будет она работать с полдвенадцатого ночи до четырех утра. Как я уже ранее сказала, это будут молодежные коллективы, кавер-бенды, молодежные исполнители наши. В репертуаре песни, конечно же, будут больше рождественские, новогодние. И в то же время мы исполним и популярные, известные песни.

Подробности в видео.

# Мингорисполком # Новый год # Александр Меженный # Ольга Бурлакова

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