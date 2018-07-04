Ярко, массово и незабываемо. Что больше всего понравилось белорусам на Дне Независимости в Минске?

74 года под мирным небом! Главный праздник страны – День Независимости – отмечали ярко, массово и незабываемо!

Началось все с парада войск Минского гарнизона – зеркала нашей мощи. В колонне стройными рядами прошло более 4 тысяч военнослужащих и проехало более 250 единиц боевой техники.

По традиции, возглавил механизированную колонну легендарный танк Т-34-85. Именно он первым ворвался в оккупированный Минск 3 июля 1944 года.

3 июля 2018 года не обошлось без сюрпризов. Впервые на параде маршировали на каблуках. Более тысячи белорусских барышень в погонах украсили праздник. К слову, за рубежом участие «женских полков» в военных парадах не новость. И Минск, наконец, перенял эстафету.

Премьера была и у военнослужащих Народно-освободительной армии Китая. Кстати, наша рота почетного караула принимала участие в параде войск в Пекине в 2015 году.

Также новичками торжественного шествия стали белорусские кадеты.

Высший пилотаж! Воздушное шоу – фаворит всех минчан и гостей столицы, ведь крылья в небе расправляют лучшие пилоты. Колонну открывают вертолеты с флагштоками, а завершают транспортные самолеты с дымовыми шлейфами в цветах белорусского флага! В воздушном концерте приняло участие более 40 единиц техники.

Удивил всех зрителей театрализованный эпизод «Мой родны кут».

Волонтеры в костюмах в цветах белорусского флага пронесли гербы всех районных центров и признались в любви к малой родине.

К Году малой родины умельцы со всех уголков страны постарались особенно и удивили шедеврами многих туристов.

Наталья приехала из поселка Свислочь Пуховичского района. Атмосферу праздника прочувствовала еще по дороге, благодаря ярким баннерам и цветам.

Подсластить душу на празднике можно было сполна. Возле Дворца спорта развернулся фуд-корт длиной в несколько супермаркетов, белорусские деликатесы повара приготовили, как никогда, вкусно. Наталья Борисовна работает в праздничный день уже не в первый раз, и признается, что в топе как и у белорусов, так и у иностранцев – драники со сметаной и зеленью, шашлыки из свинины и стейк из говядины.

Нашлось в программе праздника и место для спортивных соревнований. Спартакиады развернулись по всему городу. Так, возле Дворца спорта состоялся международный турнир по силовому экстриму. Посмотреть на богатырей собралось полгорода.

Эстафету поддержали в парке Горького и провели фестиваль по гиревому спорту.

Возле «Чижовка-Арены» устроили уличные гонки.

К слову, закружиться в праздничном вальсе можно было более, чем на 30 площадках. А нарядному, вечно молодому и чистому Минску горожане и гости столицы не могли нарадоваться!

Кульминацией Дня Независимости стал красочный салют в 23 часа. Увидеть небесную феерию можно было в шести точках города, причем впервые выстрелы в 10 минут не прерывались ни на секунду. А за 5 минут до салюта весь город, по доброй традиции, исполнил гимн в честь Дня Независимости.